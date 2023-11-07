В США рассказали, может ли игрок, нанёсший порез Джонсону, понести уголовное наказание

The Athletic изучил инцидент со смертью нападающего «Ноттингем Пантерз» Адама Джонсона после удара коньком по шее игроком «Шеффилд Стилерз» Мэттом Петгрейвом.

«Может ли Петгрейв понести уголовное наказание?

Любые уголовные обвинения будут зависеть от того, что полиция представит достаточно веские доказательства Королевской прокурорской службе (CPS) — независимому органу, который занимается уголовными делами в Великобритании, — чтобы они могли принять решение о возбуждении дела.

Но Дев Кумар Пармар, международный спортивный юрист и главный директор Parmars, сказал, что CPS будет очень сложно возбудить уголовное дело против Петгрейва. Он рассказал: «С теоретической точки зрения это может произойти. Если бы они хотели привлечь к ответственности, они бы стремились показать, что произошедшее действие вышло за рамки стандартов, принятых на льду, и правил хоккея с шайбой. Это будет нечто, превосходящее разумные ожидания и понимание риска, на который потерпевший пошёл бы, выйдя на лёд. Если бы это было что-то, выходящее за рамки всего этого, то это было бы сочтено «достаточно тяжким» действием, и тогда можно было бы попытаться возбудить уголовное дело.

Но с практической точки зрения Королевская прокуратура в первую очередь захочет увидеть разумную перспективу обвинения, а затем, когда они это увидят, захотят сделать всё возможное, чтобы обеспечить это обвинение, которое сейчас находится на более высоком уровне. Для этого вам нужно будет доказать, что это было нечто большее, чем просто несчастный случай. На практике я вижу очень мало шансов».

А как насчёт гражданской ответственности?

Даже если не будет предъявлено никаких уголовных обвинений, вполне возможно, что Петгрейву может грозить гражданский иск.

«Стандарт доказательства ниже, — пояснил Пармар. — В гражданском деле вы не просите присяжных быть уверенными вне разумных сомнений в том, что кто-то совершил преступление, вы просите судью оценить на основе соотношения вероятностей, имеется ли достаточно доказательств, чтобы сказать, что доводы истца более убедительны, чем доводы ответчика», — говорится в сообщении.