Сергей Светлов выделил схожую проблему у «Питтсбурга» и «Вашингтона» в сезоне-2023/2024

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов рассказал об игре «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз» в текущем сезоне НХЛ.

«Бросается в глаза, насколько быстрой стала НХЛ. В принципе скорость многое решает и в КХЛ, но в Северной Америке вообще все играют «север — юг», хоккей стал очень резким и челночным, при этом, в отличие от прошлых десятилетий, мало забросов, много строится на контроле шайбы, работы с ней.

С точки зрения командной скорости «Питтсбургу» пока тяжеловато. В некоторых матчах эта же проблема и у «Вашингтона», хотя команда Александра Овечкина смогла добавить и превысила 50-процентный график.

Учитывая культ скорости, НХЛ становится всё более молодой лигой. И здесь — отличный вызов для возрастных клубов. Посмотрим, удастся ли им прибавить во второй половине чемпионата», — сказал Светлов в интервью Russia-Hockey.ru.

«Питтсбург Пингвинз» после 10 матчей набрал восемь очков и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Вашингтон Кэпиталз» с 11 результативными баллами занимает 12-е место в таблице Востока.