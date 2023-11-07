В «Вашингтоне» прокомментировали слабый старт сезона и безголевую серию Овечкина

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал слабый старт сезона российского капитана команды Александра Овечкина. 38-летний нападающий принял участие в 10 встречах текущего регулярного чемпионата и забил всего два гола. Овечкин не может отличиться уже в четырёх матчах подряд.

«Сезон только начался. Молодые игроки и хоккеисты постарше приспосабливаются. Я думаю, что Овечкин получит свои шансы. Считаю, что в конечном итоге шайбы начнут залетать в ворота после его бросков», — приводит слова Маклеллана Monumental Sports Network.

Отметим, что суммарно Овечкин набрал восемь очков, к двум голам добавив шесть результативных передач. В двух матчах подряд на старте сезона российский нападающий ни разу не смог нанести броски в створ ворот соперников.