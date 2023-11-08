Нападающий «Витязя»: с потолком зарплат в КХЛ сейчас нет ничего невозможного

Нападающий «Витязя» Александр Дарьин рассказал о результатах введения потолка зарплат в Континентальной хоккейной лиге.

«Сейчас в КХЛ с введением потолка зарплат можно обыгрывать вообще любую команду – те же СКА и ЦСКА. Сейчас уже нет столь сильного контраста, который наблюдался раньше, когда два армейских клуба были практически непобедимыми командами. Раньше их побеждали только по праздникам. Теперь можно обыграть любого, и мы сами это доказали, обыграв «Авангард» и «Локомотив», когда тот же Ярославль находился в хорошей форме. Но мы вышли и обыграли их, потому что нет ничего невозможного», — сказал Дарьин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Дарьиным читайте на «Чемпионате» сегодня, 8 ноября.