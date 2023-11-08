Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Витязь — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Витязя»: с потолком зарплат в КХЛ сейчас нет ничего невозможного

Нападающий «Витязя»: с потолком зарплат в КХЛ сейчас нет ничего невозможного
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Витязя» Александр Дарьин рассказал о результатах введения потолка зарплат в Континентальной хоккейной лиге.

«Сейчас в КХЛ с введением потолка зарплат можно обыгрывать вообще любую команду – те же СКА и ЦСКА. Сейчас уже нет столь сильного контраста, который наблюдался раньше, когда два армейских клуба были практически непобедимыми командами. Раньше их побеждали только по праздникам. Теперь можно обыграть любого, и мы сами это доказали, обыграв «Авангард» и «Локомотив», когда тот же Ярославль находился в хорошей форме. Но мы вышли и обыграли их, потому что нет ничего невозможного», — сказал Дарьин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Дарьиным читайте на «Чемпионате» сегодня, 8 ноября.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android