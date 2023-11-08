«Раньше СКА и ЦСКА проигрывали по праздникам. Теперь в КХЛ не так». Интервью с Дарьиным

23-летний нападающий Александр Дарьин в середине октября стал игроком «Витязя» в результате обмена из «Торпедо» на защитника Кирилла Кирсанова. Изначально воспитанник «Локомотива» должен был отправиться в «Сибирь», но руководство и тренерский штаб подмосковного клуба в Новосибирск игрока не отпустили. Вместо этого Дмитрий Рябыкин отрядил Александра в первое звено к Скотту Уилсону и Дереку Бараку, и молодой форвард с дебютного матча начал набирать очки за новую команду, пытаясь помочь ей остаться в гонке за попадание в плей-офф.

Последние два матча подмосковной команды нападающий пропустил из-за небольшого повреждения, но в ближайшее время должен вернуться в строй. Возможно, возвращение состоится уже сегодня, 8 ноября, когда «Витязь» в Балашихе примет как раз таки «Торпедо».

В эксклюзивном интервью «Чемпионату», которое Дарьин дал 5 ноября, он рассказал об амбициозной задаче «Витязя» на вторую часть регулярного чемпионата, о деталях своего ухода из «Торпедо», удивился ситуации с клюшками в нижегородском клубе, а также назвал клуб, победе которого в плей-офф КХЛ он обрадуется даже в том случае, если трофей выиграет не он сам.

«Нет никакого удовлетворения от набранного очка со СКА»

— Первый вопрос про состояние здоровья, так как Дмитрий Рябыкин сообщил, что матч со СКА вы пропустили из-за небольшого повреждения. Как сейчас себя чувствуете?

— Чувствую себя гораздо лучше и думаю, что к матчу с «Торпедо» уже буду в строю. Восстановление идёт по плану. Всё хорошо.

— За матчем со СКА наблюдали с трибуны: насколько сложно смотреть за матчем своей команды, не имея возможности ей помочь на льду?

— На самом деле, было очень тяжело. Переживал так, словно это была какая-нибудь решающая кубковая игра. Весь был на нервах, особенно во время нервозного овертайма и серии буллитов.

— Вы потерпели обидное поражение, хотя вели со счётом 2:0, и здесь я процитирую вашего главного тренера: «Когда ребята начинают выигрывать, не до конца верят в победу». У вас у самих есть такое ощущение, что не хватает уверенности в своих силах?

— Честно говоря, не знаю, что с нами происходит. Когда мы находились на выезде на Дальнем Востоке и я играл в тех матчах, то мы блистательно начали матч с «Амуром» и моментально повели с преимуществом в две шайбы, но, как вы знаете, в итоге проиграли. С «Адмиралом» тоже вели 3:1, и вроде бы уже всё находилось в наших руках… Даже не знаю, на что здесь правильно сослаться.

То ли мы расслабляемся и уже верим, что победа точно в нашем кармане, то ли, правда, пока не хватает какого-то опыта и понимания, что надо сыграть построже в важной концовке. Мне сложно ответить на этот вопрос. Думаю, Дмитрий Анатольевич сейчас будет искать возможность, и благо, что время ещё позволяет нащупать и найти нашу правильную идеальную игру – от начала до концовок матчей. Уверен, со временем у нас всё получится.

«Мы заберёмся в зону плей-офф. У меня в этом нет вообще никаких сомнений»

— Какие ощущения преобладали в команде от итога матча – всё-таки больше радость от приобретённого очка в матче с именитым соперником или огорчение от потерянного второго?

— Больше второе. Нет никакого удовлетворения от одного набранного очка. Хочется выигрывать каждый матч. Да, если посмотреть на таблицу, то, может быть, сейчас для нас важно и одно взятое очко. Но в раздевалке точно не было тех, кто был бы доволен таким итогом встречи.

— Следующий вопрос как раз про турнирное положение, ведь уже на восемь очков отстаёте от зоны плей-офф на Западе. Сохраняется ли уверенность, что сезон для команды ещё не потерян и есть потенциал для возвращения в кубковую гонку?

— Лично у меня, как и у всех парней в команде, нет ни единой мысли, что мы не доберёмся до зоны плей-офф. Уверен, наша команда сейчас набирает нужные кондиции. Выходят люди из лазарета. И с каждой игрой будем становиться всё сильнее и сильнее. Мы на правильном пути. И наберём нужные очки для того, чтобы залезть в кубковую восьмёрку. У меня в этом нет вообще никаких сомнений.

Александр Дарьин Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

— Мы с вами сейчас разговариваем, а буквально несколько минут назад «Лада» обыграла ЦСКА в Москве. Такие результаты команды, которая также не обладает грандиозными финансовыми возможностями, мотивируют вас? И свидетельствует ли это о выравнивании лиги, о чём сейчас так много говорят?

— Да. Это лишний раз подчёркивает, что сейчас в КХЛ с введением потолка зарплат можно обыгрывать вообще любую команду – тех же СКА и ЦСКА. Сейчас уже нет столь сильного контраста, который наблюдался раньше, когда два армейских клуба были практически непобедимы. Раньше их побеждали только по праздникам. Теперь можно обыграть любого, и мы сами это доказали, обыграв «Авангард» и «Локомотив», когда тот же Ярославль находился в хорошей форме. Но мы вышли и обыграли их, потому что нет ничего невозможного.

«Изначально агент сказал, что я должен ехать в Новосибирск. Всё перевернулось в считаные минуты»

— После обмена в «Витязь» вы успели провести всего шесть матчей, но с первой же встречи стали набирать очки. Как удалось так быстро адаптироваться в новом коллективе?

— Помог разговор с Игорем Варицким, который у нас сразу же с ним состоялся. Он дал мне понять, что я нужная деталь в командном механизме и помогу команде своими сильными качествами. Дмитрий Анатольевич также провёл со мной индивидуальный разговор, сказав, что всё в моих руках. Посыл был таков: «Без перегибов, никаких подарков не будет, всё нужно доказывать своей игрой, а возможности для этого будут. Можешь хоть 20 минут играть, только приноси пользу команде».

— Недавно видел выступление вашего агента Шуми Бабаева, который публично рассказал, что вёз вас в «Витязь» с прицелом под дальнейший обмен в «Сибирь» к Дэвиду Немировски. Это должна была быть трёхсторонняя сделка, но в итоге вы остались в Подмосковье. Вы знали об этих планах?

— Изначально первой новостью, которую от него услышал, было то, что я действительно должен буду поехать в Новосибирск. Понял, что меня ждёт дальний переезд, но это наша работа. Значит, переживу и буду играть там. И буквально в считаные минуты всё перевернулось.

Мне позвонили из «Витязя», чтобы узнать информацию по форме и по размерам. У меня глаза… «Как «Витязь»?». Для меня всё стало небольшой неожиданностью, но как только приехал сюда, то понял, что так будет лучше для меня. Здесь есть шанс выйти на ведущие роли, вести за собой и помогать команде.

Александр Дарьин Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

— Как отреагировали на значительный рост игрового времени с точки зрения физического состояния? Не стал ли проблемой резкий переход на 18-20 минут, ведь на уровне КХЛ раньше на стабильной основе вы столько не играли?

— В Нижнем Новгороде моментами тоже были матчи, когда получал много игрового времени. А когда сюда приехал, честно, немного сложно пришлось в первой игре. Там я подзадохнулся. В том матче с «Авангардом» мы ведь сначала проигрывали 0:2, и Дмитрий Анатольевич, наверное, видел, что у нашей тройки идёт, и где-то нас выпускал чуть побольше, чем другие звенья. Боюсь соврать с точным количеством минут, но за первые два периода у меня набралось очень большое игровое время и наступило небольшое кислородное голодание.

Это уже в третьем периоде, когда начали вести в счёте, тогда все четыре звена стали играть равномерно. А вот тогда с непривычки, да ещё и переезд у меня был, и я, не тренировавшись, вышел с корабля на бал, поэтому первая игра прошла тяжело. Вторая уже полегче, в третьей с «Динамо» ещё лучше себя чувствовал, а на выезде по Дальнему Востоку состояние уже было близким к оптимальному.

— Про Рябыкина много говорят, да он и сам признаёт, что взял некоторые вещи в подготовке команды от Боба Хартли. Понимаю, что вы не играли за «Авангард» Хартли, но наверняка же наслышаны, как всё было устроено. Можете что-то подметить из необычных деталей тренировочного процесса в «Витязе»?

— Не скажу, что есть совсем что-то необычное. Просто в некоторых командах кто-то может долго сидеть у макета, там что-то объясняют, рисуют, рисуют, рисуют, а у нас тренировки проходят очень быстро, с максимальной интенсивностью. Всегда очень много движения, всё мобильно, и это нам помогает выходить на игру и там выполнять требования главного тренера – показывать быстрый, активный и агрессивный хоккей. Как мы тренируемся, так и играем.

«Благо, что хорошо провели первую игру. Уилсон и Барак стали на меня по-другому смотреть»

— Как у вас обстоит дело со знанием английского языка? Интересно, как вы нашли «химию» в иностранном сочетании с Уилсоном и Бараком.

— Мне кажется, что хоккейный английский знают все игроки, и тут не надо быть каким-то большим знатоком или общаться с носителем языка. Термины в хоккее намного проще, и они запоминаются с годами. Благо, что так сложилось, что мы вместе хорошо провели первую игру, голы забили, и, как мне кажется, это помогло. Сразу и настроение стало хорошим, и у них неплохое впечатление обо мне сложилось, они стали по-другому на меня смотреть, а не так, как, если бы мы провалили игру, я бы плохо сыграл, и у нас бы ничего не получилось. А так мы сразу же задали позитивный импульс, и всей тройкой пошли дальше. У нас всё на улыбках, на подсказках. И вроде бы хорошо у нас всё получается.

— Уилсон – очень опытный форвард, проведший большое количество матчей за океаном в НХЛ. Он вам много подсказывает?

— На самом деле, что я заметил – во всех клубах, вообще везде, принято, что игрой звена руководит центральный нападающий, а здесь, когда нужно что-то сказать или разыграть какую-то заготовку, говорит Скотт. Он командует, руководит и говорит, что и как надо делать. Руслан Педан помогает с переводом, когда есть какая-то сложная конкретика. Он сразу же спокойно переводит, тогда я всё понимаю и мне становится легко выполнять на льду, что он хочет, когда вот так всё раскладывается по полочкам.

Александр Дарьин Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

— А кто больше всего помогал в команде на первых порах сразу после обмена?

— Иван Козлов. Он тоже из Ярославля, мы ещё там с ним познакомились. Хороший человек. Он сразу же первым написал мне после обмена, предложил пожить у него, пока не найду квартиру. Дал мне выдохнуть, потому что переживал, как всё сложится, ведь у меня была полная машина вещей из Нижнего Новгорода: «Как ехать? Куда ехать?» И он мне сильно помог в этом плане, всё показал и рассказал.

«Обмен из «Торпедо» воспринял по-взрослому. Не хватило раскрепощения»

— Как узнали о самом факте обмена из «Торпедо»? Для вас он стал неожиданностью или понимали, что уже не входите в планы тренерского штаба?

— Именно неожиданностью не стало. Можно сказать, что по-взрослому уже всё принял. Не было какого-то особого расстройства или радости. Воспринял как должное. Такова наша работа. Считаю, что нужно быть выдающимся игроком, чтобы всю карьеру провести в одной команде. Таких людей единицы.

— В прошлом сезоне вы сыграли за «Торпедо» 30 матчей в регулярке и демонстрировали приличную статистику, потом и в плей-офф поиграли. Что пошло не так на старте нынешнего сезона и есть ли претензии к себе?

— К себе вообще нет ни малейшего вопроса. Основным правилом в «Торпедо» было подойти максимально готовым к сезону. Я пришёл чуть ли не в оптимальной форме, был готов по всем компонентам и показал хорошие результаты на предсезонке. Неплохо сдал тесты. У нас выделяли лучших игроков по результатам тестирования, и я попал в тройку. Это был хороший эмоциональный подъём для меня. Были и игровые успехи на тренировках. Забивал голы, и мне казалось, что неплохо себя проявлял. Да и Игорь Николаевич после завершения предсезонки отметил меня и сказал, что я молодец и хорошо себя зарекомендовал.

Но как-то так оказалось, что на старте сезона мне не нашлось места в составе. А дальше… Мне открытым текстом сказали, что когда будут травмы, тогда и буду играть: «Когда кто-то выпадет из обоймы, играй и забирай свой шанс». Но тяжело играть с такими мыслями. В первой же игре травму получил Серёжа Гончарук, я вышел вместо него с мыслью, что вот он выздоровеет, а я опять сяду в запас. Честно говоря, и доверие-то было, немало играл и в большинстве выходил, но вот не мог раскрепоститься так, как сейчас в «Витязе», где у меня сплошное доверие, и мне говорят: просто бери, дерзай и твори. А там немного не в своей тарелке себя чувствовал. Не хватило раскрепощения.

Сложилось так, как должно было сложиться. Нижнему нужен был защитник, «Витязь» отдал им Кирилла Кирсанова, а я отправился сюда. Думаю, обе команды остались довольны, получив то, что им было нужно.

Александр Дарьин Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

«В «Торпедо» был бомбезный коллектив. У меня ни в коем случае нет зависти»

— «Торпедо» сейчас является едва ли не самой обсуждаемой командой КХЛ. Все восхищены работой Ларионова с молодёжью, там стремительно прогрессируют Силаев, Атанасов, Артамонов, а вот у вас раскрыться в Нижнем Новгороде до конца так и не вышло. Не осталось чувства лёгкой зависти к бывшим партнёрам, у которых всё так прекрасно?

— Ни в коем случае. Год с небольшим, который провёл в Нижнем Новгороде, стал для меня очень крутым путешествием. Получил бесценный опыт, работая с Игорем Николаевичем. Очень рад, что поработал с Андреем Леонидовичем Козыревым. Как по мне, так это просто гений хоккея. Он знает огромное количество всяких нюансов в игре, уделяет много внимания таким мелочам и аспектам, которые другие могут и не видеть. Он считает их очень важными, а потом ты выходишь на лёд, выполняешь эти вещи и видишь, что это действительно приносит результат.

Очень рад, что у нас была такая команда в Нижнем Новгороде. Настолько всё было легко и непринуждённо, и мы так играли… У нас, бывало, после поражений музыка играла в раздевалке. Никогда не унывали, и было очень круто. Коллектив был вообще бомбезным. Не знаю даже, какое ещё слово можно подобрать. Очень много друзей у меня осталось, со всеми поддерживаю связь, и там было реально круто.

Александр Дарьин Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

— Ларионов вам что-то сказал на прощание в плане напутствия на дальнейшую карьеру?

— К сожалению, именно Игорь Николаевич меня не вызывал, потому что на тот момент я находился в командировке в ВХЛ. Сложилось всё очень спонтанно, в Нижний заскочил буквально на несколько часов, чтобы собрать вещи и поехать дальше. Но мне позвонил Максим Романович Гафуров. Было очень приятно и немного неожиданно. Он сказал тёплые слова.

— Уже сегодня «Витязю» предстоит провести матч с «Торпедо»: вам будет хотеться что-то доказать бывшему клубу?

— Наверное, так можно и совсем перегореть, если будешь много думать, что надо что-то доказать бывшей команде и что надо выйти и обязательно выдать свой максимум. Считаю, что если я настроюсь как на обычную важную игру для меня, то смогу показать намного больше, нежели буду выпрыгивать из трусов, прикладывать какие-то сверхусилия и пытаться делать то, что, может, я и не умею делать. Так получится только хуже для меня. Нет, это будет обычная хорошая встреча с сильным соперником, где надо будет показать хорошую игру.

— Резюмируя ваш переход: с одной стороны, вы перешли из клуба, ведущего борьбу за высокие турнирные позиции, в клуб, который борется за плей-офф – и это вроде как понижение спортивных амбиций. С другой стороны, здесь вы получили шанс играть в топ-звене и развиваться как игрок, получая большое игровое время. Как вы восприняли обмен?

— Именно так и воспринимаю, как вы и рассказали. Так всё и есть. Мне 23 года. Можно сказать, что ещё молодой игрок, даже по тем меркам, сколько я отыграл в своей жизни, ведь не так много матчей провёл на уровне КХЛ. Есть куда стремиться и развиваться, именно через эти матчи и игровое время. Считаю, что так буду прибавлять гораздо быстрее.

«Не знаю, каким словом можно описать, что произошло с клюшками в «Торпедо». Не мог представить, что это возможно»

— Принятые в «Торпедо» правила Ларионова относительно здорового питания перенесли в «Витязь»?

— Да, это очень важный момент, который Игорь Николаевич каждый день вдалбливал нам в головы. Питание, сон, восстановление – всё это очень важно. Возможно, вот эти околохоккейные вещи даже важнее тренировочного процесса. Насколько свежа будет твоя голова и как хорошо ты подготовишь себя к матчу за пределами льда – от этого очень многое зависит. Эти моменты я почерпнул для себя и стараюсь ежедневно этому следовать.

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— А что не так с клюшками в «Торпедо»? Наверняка же видели недавнее очень эмоциональное выступление вашего бывшего тренера про проблемы с инвентарём.

— Именно с клюшками там произошла какая-то… Если честно, я даже не знаю, каким словом это можно описать. Какой-то сбой там произошёл. Случайно или как, но там просто заказали целую партию не тех клюшек. Они по качеству были очень слабые, и многие игроки, у которых нет спецзаказа, жаловались на ситуацию. Когда у тебя есть спецзаказ, то там всё делают лично под тебя, и получается идеально, там не ошибиться. А там больше половины команды играет обычными стандартными клюшками, и пришла некачественная партия.

Слова Ларионова – правда, я и сам столкнулся с этой проблемой. Тебе дают клюшки… Да я ни разу в жизни такими не играл. А они говорят, что у них других нет. Это всё может очень сильно помешать. Ты выходишь на лёд и чувствуешь себя не так, как обычно — тут неудобно, тут не так. Такого не должно быть в профессиональных клубах именно на таком уровне, тем более у «Торпедо», которое зарекомендовало себя очень неплохой командой. Никак не мог представить, что в таком клубе может случиться подобное с инвентарем.

— А как вообще устроен процесс подбора клюшек в клубе? Вот вы переехали в «Витязь», забрав старые клюшки с собой, или это уже задача нового клуба подобрать вам подходящий инвентарь?

— Кто играет заказными клюшками, тот их выкупает для себя. Там свой загиб, своя жёсткость, своя гриповка. Например, у Кирсанова были свои клюшки, и когда я приехал в «Витязь», то видел, как клюшки за ним отправляют в Нижний Новгород. Потому что другие игроки придут в команду и не смогут ими играть. Такими клюшками может играть только он. А я играю обычными клюшками без всяких премудростей. Просто помягче из-за моего небольшого веса, а больше ничего мне и не надо. Когда приехал в клуб, сразу спросили, что мне требуется – я рассказал, и уже через пару дней у меня всё было. Это стало приятной для меня неожиданностью.

«Слежу за «Локомотивом» и переживаю за него. Может, ребята со мной отметят Кубок Гагарина?»

— За матчами ещё одной своей бывшей команды – родного «Локомотива» – следите с особенными чувствами или уже с нейтральными?

— Конечно, слежу и переживаю за тех ребят, кто там играет. Со многими из них мы очень многое прошли, играли вместе ещё со времён МХЛ-Б, потом Молодёжная хоккейная лига. Это и вратарь Даня Исаев, с которым мы знакомы вообще с шести лет. Как я могу за ним не следить? Мы с ним как хоккейные братья, просто не разлей вода. Нас было трое: я, Исай и Мисюль.

Мы до сих пор друг за другом с таким трепетом следим. Я пропустил одну игру, мне сразу полетели от всех сообщения: «Что произошло, почему не играл?» И ещё очень много людей могу назвать: Берёзкин, Тесанов, Бычков, Никулин. Мы все варились в одном котле. Прошли молодёжку, и чемпионами становились, и проигрывали. Со слезами на глазах вспоминаю времена, когда играли вместе.

— Вы упомянули Мисюля, который сейчас через АХЛ пытается пробиться в «Нью-Джерси». А у вас поддерживается какая-то связь с «Аризоной»?

— Каждый месяц они стабильно выходят на связь, следят за моими результатами. Летом очень сильно уделяют внимание моей подготовке. У меня была программа из Нижнего Новгорода, в которую они внесли свои коррективы, сказали, где можно поменять пару упражнений, где и как попробовать. Очень приятно, что про меня не забывают и помогают становиться лучше.

— В этом сезоне успели провести два матча в ВХЛ за АКМ. А я слышал, что в «вышке» это олигарх, словно СКА и ЦСКА в КХЛ. Ощущалось это как-то внутри с точки зрения организации процесса, ведь вам есть с чем сравнивать?

— Да, согласен с вами. Тула в хоккейном плане – это олигарх ВХЛ. Начиная с того, какая там ледовая арена, какие там раздевалки, это очень сильно по меркам ВХЛ. Заходишь внутрь, а там полный стол медицинского обеспечения: таблетки, коктейли – всё стоит, как в команде КХЛ. Форма вся топовая, индивидуальный заказ. Там есть тренер по развитию, с которым успел потренироваться. Вспомнил время в «Локомотиве», когда тренером по развитию у нас был иностранец. Приехал в Тулу, вроде Высшая лига, а там тоже тренер по развитию навыков. Был ошарашен.

— У вас стоит цель на сезон – больше никогда не опускаться в ВХЛ, где вы за последние три года поиграли достаточно, или ставите перед собой более глобальные задачи?

— Конечно, ставлю более глобальные задачи. Уже хочется побыстрее стать лидером команды, как требовал от меня Варицкий, наконец выйти на ведущие роли и повести за собой. О ВХЛ и думать не хочется. Хочется быть максималистом и ставить перед собой только максимальные цели.

Александр Дарьин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— Вы с такой теплотой в голосе отзывались о времени в «Локомотиве». Надо понимать, что если уж не «Витязь», то пусть тогда «Локомотив» выиграет Кубок Гагарина?

— (Смеётся.) Я был бы только рад за всех парней, кто этого так сильно ждёт. Они уже давно вышли на ведущие роли, но всё никак не получается. Те же Гоша Иванов, Артур Каюмов, Дэн Алексеев – они давно живут с задачей привезти Кубок Гагарина в Ярославль. Буду рад, если так сложится. Думаю, они будут не против, если я отмечу этот день вместе с ними.