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ХК ЦСКА всухую проиграл «Трактору» на домашнем льду, пропустив четыре шайбы

В Москве закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась сухой победой гостей со счётом 4:0.

На четвёртой минуте первой двадцатиминутки Виталий Кравцов с передач Мэдисона Боуи и Виктора Антипина открыл счёт в игре. На 10-й минуте периода Владимир Ткачёв с передач Егора Попова и Сергея Телегина удвоил преимущество гостей.

В начале второй двадцатиминутки Никита Сошников с передачи Максима Марушева сделал счёт 3:0.

В конце третьего периода Данил Юртайкин установил окончательный счёт, забросив в пустые ворота.