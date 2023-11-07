ХК ЦСКА всухую проиграл «Трактору» на домашнем льду, пропустив четыре шайбы

В Москве закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась сухой победой гостей со счётом 4:0.
На четвёртой минуте первой двадцатиминутки Виталий Кравцов с передач Мэдисона Боуи и Виктора Антипина открыл счёт в игре. На 10-й минуте периода Владимир Ткачёв с передач Егора Попова и Сергея Телегина удвоил преимущество гостей.
В начале второй двадцатиминутки Никита Сошников с передачи Максима Марушева сделал счёт 3:0.
В конце третьего периода Данил Юртайкин установил окончательный счёт, забросив в пустые ворота.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА сыграет дома с омским «Авангардом». «Трактор» отправится в Санкт-Петербург на матч со СКА. Обе встречи состоятся 9 ноября.
- 7 ноября 2023
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