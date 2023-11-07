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ЦСКА — Трактор. Прямая трансляция
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ХК ЦСКА всухую проиграл «Трактору» на домашнем льду, пропустив четыре шайбы

ХК ЦСКА всухую проиграл «Трактору» на домашнем льду, пропустив четыре шайбы
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В Москве закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась сухой победой гостей со счётом 4:0.

На четвёртой минуте первой двадцатиминутки Виталий Кравцов с передач Мэдисона Боуи и Виктора Антипина открыл счёт в игре. На 10-й минуте периода Владимир Ткачёв с передач Егора Попова и Сергея Телегина удвоил преимущество гостей.

В начале второй двадцатиминутки Никита Сошников с передачи Максима Марушева сделал счёт 3:0.

В конце третьего периода Данил Юртайкин установил окончательный счёт, забросив в пустые ворота.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2023, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 4
Трактор
Челябинск
0:1 Кравцов (Боуи, Антипин) – 03:32 (5x5)     0:2 Ткачёв (Попов, Телегин) – 09:25 (5x4)     0:3 Сошников (Марушев) – 21:33 (5x5)     0:4 Юртайкин (Шабанов, Ткачёв) – 59:49 (en)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА сыграет дома с омским «Авангардом». «Трактор» отправится в Санкт-Петербург на матч со СКА. Обе встречи состоятся 9 ноября.

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