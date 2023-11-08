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Артемий Панарин повторил достижение Ягра 17-летней давности

Артемий Панарин повторил достижение Ягра 17-летней давности
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В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Детройт Ред Уингз».

На момент написания новости идёт третий период. Счёт 5:2 в пользу хозяев. В составе «Рейнджерс» гол забил российский нападающий Артемий Панарин, он также записал в свой актив результативную передачу. На его счету в нынешнем сезоне 20 очков (7+13). Таким образом, Панарин — первый игрок в истории «Рейнджерс» за последние 17 лет и восьмой в истории клуба, кому хватило 12 матчей со старта сезона, чтобы достичь отметки в 20 очков.

Последний раз данное достижение покорялось Яромиру Ягру в сезоне-2006/2007.

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