Артемий Панарин повторил достижение Ягра 17-летней давности

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Детройт Ред Уингз».

На момент написания новости идёт третий период. Счёт 5:2 в пользу хозяев. В составе «Рейнджерс» гол забил российский нападающий Артемий Панарин, он также записал в свой актив результативную передачу. На его счету в нынешнем сезоне 20 очков (7+13). Таким образом, Панарин — первый игрок в истории «Рейнджерс» за последние 17 лет и восьмой в истории клуба, кому хватило 12 матчей со старта сезона, чтобы достичь отметки в 20 очков.

Последний раз данное достижение покорялось Яромиру Ягру в сезоне-2006/2007.