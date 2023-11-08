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Защитник «Виннипега» совершил роскошный сейв после броска Бучневича по пустым воротам

Защитник «Виннипега» совершил роскошный сейв после броска Бучневича по пустым воротам
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Сегодня, 8 ноября, «Виннипег Джетс» в гостях обыграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В первом периоде, на пятой минуте встречи, защитник «Виннипега» Дилан Демело совершил роскошный сейв. После дальнего броска от «Сент-Луиса» шайба неожиданно отскочила, из-за чего вратарь «Джетс» был обыгран. Нападающий хозяев Павел Бучневич мог забрасывать шайбу в пустые ворота, но в последний момент перед ним выскочил Демело и не позволил открыть счёт в матче.

В нынешнем сезоне Демело сыграл 12 матчей, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.

После 12 матчей «Виннипег» занимает седьмое место в Западной конференции с 14 очками. «Сент-Луис» расположился на десятом месте, набрав 11 очков в 11 матчах.

Следующий матч «Виннипег» проведёт с «Нэшвилл Предаторз», а «Сент-Луис» сыграет с «Аризоной Койотс».

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