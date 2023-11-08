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«Питтсбург» всухую обыграл «Анахайм», основной голкипер «Пингвинз» получил травму

«Питтсбург» всухую обыграл «Анахайм», основной голкипер «Пингвинз» получил травму
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В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Анахаймом» и «Питтсбургом». Победу в малорезультативном матче одержали «пингвины» со счётом 2:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2023, среда. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
0 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Зогорна (Эллер, Карлссон) – 12:34     0:2 Кросби (Гюнцель, Летанг) – 59:40    

Первый гол гостей забил Радим Зогорна в середине первого периода. Ему ассистировали Ларс Эллер и Эрик Карлссон. Голкипер «Питтсбурга» Тристан Джерри был заменён в концовке второго периода из-за травмы. Голкипер получил повреждение верхней части тела после столкновения с форвардом «Анахайма» Адамом Хенриком. Заменивший его Магнус Хелльберг не пропустил ни одной шайбы. В концовке матча голом в пустые ворота отметился Ноэль Аччари, однако он был отменён из-за офсайда. Несколько секунд спустя пустые ворота поразил Сидни Кросби.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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