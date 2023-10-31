«Магия Малкина!» Евгений обогнал легенду НХЛ и вошёл в топ-40 бомбардиров всех времён

«Питтсбург» на старте сезона прилично лихорадит. Несмотря на серьёзные изменения в межсезонье, переход Эрика Карлссона и ещё ряда игроков, общая картина пока не меняется. «Пингвины» временами выглядят более чем убедительно и выдают шикарные матчи, временами страдают от собственных ошибок или натыкаются на «горячего» вратаря, как в предыдущем матче с «Оттавой». В итоге они занимают последнее место в Восточной конеренции, выиграв лишь три матча из первых восьми. Перед выездом в Калифорнию им предстояло завершить домашнюю серию матчем с «Анахаймом».

Игра началась для «Питтсбурга» великолепно. Евгений Малкин заработал для своей команды две минуты большинства, а затем принял непосредственное участие в его реализации. Он выдал передачу под бросок Карлссону и сравнялся с легендой НХЛ Петером Штястны в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Даже удивительно, что с таким набором исполнителей «Питтсбург» является одной из худших команд лиги по большинству, а не реализует лишнего направо и налево. Сегодня большинство дало жару во всех смыслах. Во втором периоде, при счёте 1:2 «Анахайм» забил ещё один гол, но его сразу же отменили из-за помехи вратарю. «Утки» взяли тренерский запрос, по итогам которого им выписали две минуты за задержку игры и ещё две – лично главному тренеру Грегу Кронину за слишком рьяные споры с судьями, и спецбригада «Питтсбурга» вновь вышла на охоту.

«Пять на три» реализовал Малкин, тем самым опередив Штястны и единолично заняв 40 место в списке лучших бомбардиров. На счету россиянина теперь ровно 1240 (476+764) очков в 1072 матчах НХЛ и 11 (5+6) – в этом сезоне! Среди соотечественников по очкам он сравнялся с Никитой Кучеровым и уступает лишь блистающему Артемию Панарину, и это в 37 лет!

«Магия Малкина!», — восхитились в соцсетях «Питтсбурга».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На старте третьего периода важнейший гол забило третье звено «Питтсбурга», вновь выведя хозяев вперёд, но через полторы минуты и это преимущество испарилось после того, как Мэйсон Мактавиш переиграл Тристана Джарри в ближнем бою. Отметим, что всё началось с молодого российского защитника «уток» Павла Минтюкова, который смог сохранить шайбу в зоне и заработал вторую передачу за матч (в первом периоде он также поучаствовал в голе Якоба Сильверберга). Для Минтюкова это первый матч в лиге, где он набрал сразу несколько очков. Плюс четыре силовых (один из них – на Летанге) и «+2»!

ВИДЕО

Развязка игры была душераздирающей для «Питтсбурга» и пришлась на последние минуты матча. «Пингвины» сначала выстояли в меньшинстве, а затем получили от «Анахайма» великолепный подарок в виде двух подряд удалений. Почти две минуты «пять на три», но большинство куда-то резко испарилось. Малкина постоянно выводили на бросок, но все его броски приходились в Лукаша Достала.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Под конец двойного численного преимущества Евгений попал в штангу, а затем последовал перехват «Анахайма» и вывод выскочившего из штрафбокса Мактавиша один на один с вратарём. Джарри дрогнул и пропустил, лишив «Питтсбург» даже одного важного очка. Отыграться времени уже не оставалось, «Питтсбург» потерпел очередное поражение, уже шестое в сезоне.

Сам Малкин после игры заявил, что так играть нельзя, но отчаиваться и сдаваться – тоже: «У нас было почти две минуты «пять на три», великолепный шанс выиграть. Это наша вина, первой бригады большинства. Это мы проиграли этот матч. Мы должны играть лучше. Команды борются весь матч. Мы не можем так играть. Сегодня должны были побеждать. Мы недовольны тем, как играем дома. Мы не можем остановиться, это только начало сезона. Я верю в эту команду».