Игнатьев — о выборе вратаря: лично для меня это самое лёгкое. Я не выбираю вообще

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Виктор Игнатьев после победы над московским «Динамо» (3:2 ОТ) рассказал о выборе вратаря на матчи.

«Сложно ли выбрать, кто играет – Смит или Джурасик? Лично для меня это самый лёгкий выбор, потому что я не выбираю вообще. У нас есть тренер вратарей, который этим занимается, и слава богу, что мне над этим не приходится думать. Я знаю об этом плане и знаю, кто будет играть на следующие четыре-шесть игр. Есть чёткий план, о котором знают и вратари.

Вон никак не может забить первый гол в сезоне? Он переживает. Он всегда… Ну что значит всегда… Он может забить. У него есть руки, у него есть для этого голова, когда у него есть ноги, то он просто незаменим. Сегодня он мне очень понравился — и первый гол великолепно организовал, да и второй тоже. Если его ещё прорвёт, то мы будем только рады. Всё в копилку», — передаёт слова Игнатьева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.