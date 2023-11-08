Игнатьев: по статистике у Пулккинена почти как в «Тракторе». Только там иначе складывалось

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Виктор Игнатьев после победы над московским «Динамо» (3:2 ОТ) оценил игру нападающего Теэму Пулккинена.

«Пулккинен пришёл в оптимальную форму или ему ещё нужно прибавлять? На нём форма «Куньлуня», и это уже хорошо (смеётся). Конечно, мы хотим ещё большего. А почему бы и нет? Не так много он сыграл, сегодня была 14-я игра, не знаю, сколько он набрал очков. Шесть или семь у него. Но кто-то написал, и я прочитал, что это примерно то же самое, что у него было в прошлом году, если брать количество игр в Челябинске.

Разница только в том, что в Челябинске у него всё немного по-другому складывалось, а так-то, конечно, мы хотим ещё большего. Мы от всех хотим большего, и от него в том числе. От него нам нужны голы. Он снайпер, и у него большое сердце. Он выходит и делает большой объём работы, тот, который он может делать. Одна из вещей, которые он умеет делать, это забивать голы. Он умеет это делать. И мы хотим, чтобы он забивал ещё больше», — передаёт слова Игнатьева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.