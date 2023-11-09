«Нам не достаёт хладнокровия в концовке». Тренер «Витязя» Рябыкин — о матче с «Торпедо»

Главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин высказался о поражении в матче Континентальной хоккейной лиги с «Торпедо» (1:4).

«Провалили первый период, не очень хорошо сыграли в меньшинстве. В третьем периоде сыграли достойно. Должны были так играть с самого начала. Над большинством работаем очень много – нам не достаёт хладнокровия в концовке, последних удобных передач под завершающий бросок. Во втором периоде в своих записях усиленно перечеркивал первоначальный план? Нет, вносил изменения в состав.

Напряжённый график игр после выезда на Дальний Восток, который сказывается. Но это не оправдание. «Торпедо» отдыхало на двое суток больше и были свежее. Плюс у них вернулись в состав два ведущих игрока, которые тоже привнесли им свежую струю. У нас надеемся, что на матч с «Северсталью» выйдут Александр Дарьин и Илья Аркалов. Мы, конечно, поменяем наш состав. Потому что некоторые наши хоккеисты успокоились», — приводит слова Рябыкина официальный сайт КХЛ.