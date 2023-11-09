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«Оттава» переиграла «Торонто», Владимир Тарасенко оформил результативную передачу

«Оттава» переиграла «Торонто», Владимир Тарасенко оформил результативную передачу
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Сегодня, 9 ноября, в Торонто (Канада) на арене «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сошлись «Торонто Мэйпл Лифс» и «Оттава Сенаторз». Победу одержали гости со счётом 6:3.

Хозяева вышли вперёд ещё в начале первого периода — отличился Вильям Нюландер. Буквально спустя полторы минуты ответный гол гостей оформил Доминик Кубалик, а его партнёр по команде Клод Жиру вывел «Сенаторз» вперёд в начале второй двадцатиминутки. Затем Тайлер Бертуцци сравнял счёт на 25-й минуте. Тем не менее Джейкоб Чикран снова вывел «Оттаву» вперёд, а Николас Робертсон сделал счёт равным на 48-й минуте.

Далее последовали три безответные заброшенные шайбы от гостей. Дубль оформил Кубалик, с помощью передачи от россиянина Владимира Тарасенко, два гола на своём счету также имеет Жиру. Ещё одну шайбу забросил Тим Штюцле.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 ноября 2023, четверг. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 6
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Нюландер (Мэттьюс, Таварес) – 05:47 (pp)     1:1 Кубалик (Клевен, Ярвентие) – 07:11     1:2 Жиру (Жозеф, Штюцле) – 21:04     2:2 Бертуцци (Нюландер, Таварес) – 24:16     2:3 Чикран (Штюцле, Жозеф) – 34:06     3:3 Робертсон (Доми, Йернкрок) – 47:42     3:4 Кубалик (Чикран, Тарасенко) – 51:56 (pp)     3:5 Штюцле (Жозеф, Жиру) – 52:41     3:6 Жиру (Штюцле) – 55:07    
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