«Оттава» переиграла «Торонто», Владимир Тарасенко оформил результативную передачу

Сегодня, 9 ноября, в Торонто (Канада) на арене «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сошлись «Торонто Мэйпл Лифс» и «Оттава Сенаторз». Победу одержали гости со счётом 6:3.

Хозяева вышли вперёд ещё в начале первого периода — отличился Вильям Нюландер. Буквально спустя полторы минуты ответный гол гостей оформил Доминик Кубалик, а его партнёр по команде Клод Жиру вывел «Сенаторз» вперёд в начале второй двадцатиминутки. Затем Тайлер Бертуцци сравнял счёт на 25-й минуте. Тем не менее Джейкоб Чикран снова вывел «Оттаву» вперёд, а Николас Робертсон сделал счёт равным на 48-й минуте.

Далее последовали три безответные заброшенные шайбы от гостей. Дубль оформил Кубалик, с помощью передачи от россиянина Владимира Тарасенко, два гола на своём счету также имеет Жиру. Ещё одну шайбу забросил Тим Штюцле.