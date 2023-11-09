«Оттава» переиграла «Торонто», Владимир Тарасенко оформил результативную передачу

Сегодня, 9 ноября, в Торонто (Канада) на арене «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сошлись «Торонто Мэйпл Лифс» и «Оттава Сенаторз». Победу одержали гости со счётом 6:3.
Хозяева вышли вперёд ещё в начале первого периода — отличился Вильям Нюландер. Буквально спустя полторы минуты ответный гол гостей оформил Доминик Кубалик, а его партнёр по команде Клод Жиру вывел «Сенаторз» вперёд в начале второй двадцатиминутки. Затем Тайлер Бертуцци сравнял счёт на 25-й минуте. Тем не менее Джейкоб Чикран снова вывел «Оттаву» вперёд, а Николас Робертсон сделал счёт равным на 48-й минуте.
Далее последовали три безответные заброшенные шайбы от гостей. Дубль оформил Кубалик, с помощью передачи от россиянина Владимира Тарасенко, два гола на своём счету также имеет Жиру. Ещё одну шайбу забросил Тим Штюцле.
- 9 ноября 2023
-
05:35
-
04:33
-
02:52
-
02:36
-
01:46
-
01:00
- 8 ноября 2023
-
23:50
-
23:36
-
23:32
-
23:12
-
23:00
-
22:50
-
22:45
-
22:34
-
22:27
-
22:23
-
22:10
-
21:49
-
21:48
-
21:32
-
21:13
-
21:10
-
21:00
-
20:42
-
20:24
-
20:11
-
19:53
-
19:31
-
19:14
-
19:06
-
18:46
-
18:31
-
18:19
-
18:00
-
17:45