Нападающий «Сиэтла» Эберле порезал ногу лезвием конька на тренировке и выбыл из строя

Нападающий «Сиэтл Кракен» Джордан Эберле получил «глубокий порез» лезвием конька на ноге на тренировке и, как ожидается, пропустит некоторое время, сообщает The Seattle Times со ссылкой на генерального менеджера «Кракен» Рона Фрэнсиса.

Фрэнсис рассказал, что Эберле получил порез, когда нападающий Джейден Шварц потерял равновесие, наступив на шайбу. Сроки возвращения Эберле ещё не определены, но Фрэнсис сказал, что им очень повезло, что травма не оказалась более серьёзной.

Напомним, 28 октября во время матча EIHL между «Ноттингем Пантерз» и «Шеффилд Стилерз» нападающему «пантер» 29-летнему Джонсону в столкновении случайно порезали горло коньком. Бывшего хоккеиста «Питтсбург Пингвинз» доставили в больницу, но не сумели спасти ему жизнь.