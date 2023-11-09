Форвард «Нефтехимика» — о предстоящей игре со «Спартаком»: нельзя давать им много думать

Нападающий «Нефтехимика» Владимир Брюквин поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Спартаком». Матч пройдёт в Нижнекамске сегодня, 9 ноября. Начало — в 19:00 мск.

«Нам надо жёстче играть, нельзя давать им много пространства, времени подумать. С ними надо плотнее играть, где-то в тело идти жёстче. Тогда можно закрыть их», — цитирует Брюквина Legalbet.

31 октября на арене «Мегаспорт» «Нефтехимик» уступил «Спартаку» со счётом 1:6. В той встрече 28-летний нападающий Николай Голдобин оформил хет-трик.

«Нефтехимик» расположился на восьмом месте в таблице Восточной конференции КХЛ. «Спартак» занимает вторую строчку в таблице Западной конференции лиги.