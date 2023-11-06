Как это возможно?! «Спартак» вырвал победу у СКА за секунду до сирены голом со вбрасывания

«Спартак» против СКА – это уже классика КХЛ, непримиримое противостояние двух столиц. Но в этом ноябре оно смотрится уже с совершенно другой стороны. Когда красно-белые обыгрывали петербуржцев в гостях, было, конечно, неожиданно, но тогда регулярка только началась, а старт сезона всегда несёт неожиданные результаты. СКА после того поражения слетел с шестой строчки за пределы зоны плей-офф, а «Спартак» скакнул на третье место в конференции.

Сейчас уже можно констатировать, что та победа красно-белых в середине сентября не была случайностью. Команда Алексея Жамнова уже без всяких оговорок – одно из главных открытий сезона. Они показывают умопомрачительный хоккей, забивают намного больше всех остальных и борются уже за лидерство во всей лиге. СКА же так и балансирует на грани зоны плей-офф, то выпадая, то заскакивая в восьмёрку Запада. Команда до сих пор не может добиться стабильной игры и у неё редко получается обыгрывать большие клубы. К которым теперь свободно можно отнести и «Спартак».

Роман Ротенберг после отбытия одноматчевой дисквалификации вернулся на скамейку команды и выразил уверенность в Никите Серебрякове, которого дважды подряд меняли по ходу матчей – сначала после четырёх пропущенных от «Авангарда», затем после 0:2 на восьмой минуте с «Витязем». Несмотря на то что 19-летний Павел Мойсевич великолепно проявляет себя и пока вообще отказывается пропускать на уровне КХЛ (что в итоге позавчера и помогло СКА совершить камбэк в Балашихе), в старте вновь вышел Серебряков. Никита, на долю которого сейчас выпадает немало критики, был как никогда заряжен продемонстрировать, что он, ни много ни мало, – лучший вратарь КХЛ прошлого сезона, и в нём не стоит сомневаться, и он остаётся сильным голкипером, который способен вытаскивать тяжелейшие матчи.

Ему сразу же пришлось вступить в игру, и дальше он весь матч крутился как белка в колесе, выстроив невидимую кирпичную стену между своими штангами. Первое впечатляющее спасение пришлось на вторую минуту, когда Андрей Локтионов замыкал передачу на пустой угол, но недостаточно поднял шайбу, а Серебряков, распластавшись на льду, выставил вверх щиток.

Материалы по теме Видео Вратарь СКА Серебряков сделал потрясающий сейв, отразив шайбу после броска в пустые ворота

Первым забил СКА, и тут надо отдать должное гостям, которые фактически выгрызли этот гол. Патрик Рыбар неудачно отбил бросок Земчёнка – так, что шайба взмыла вверх, а затем приземлилась за его спиной. На пятачке началось месиво. Игроки «Спартака» ложились телами, пытаясь заградить шайбе путь в сетку, сам Рыбар едва не зафиксировал её ловушкой, но в итоге в этой невероятной сутолоке её нашёл Марат Хайруллин и всё-таки завёл в ворота. Арбитры на всякий случай посмотрели повторы, но на видео было чётко видно, что шайба зашла.

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«Спартак» мог сразу же отыграться, когда у Серебрякова сломалась клюшка при выходе из ворот, но Кровяков угодил в штангу, а потом не смог вместе с Бурмистровым добить шайбу в ворота. Впрочем, этот момент ознаменовал начало парада удалений СКА – Бардаков поехал отсиживать две минуты за сдвиг ворот. Под занавес большинства мог сравнивать Порядин, но вновь в пользу Серебрякова сыграла штанга.

В этом случае СКА повезло, но вскоре гости схватили два удаления подряд, и в формате «пять на три» красно-белым потребовалось на реализацию всего шесть секунд. За чисто выигранным вбрасыванием последовала очередная великолепная передача Николая Голдобина (благодаря которой он зашёл уже на пятый десяток очков в сезоне) под бросок Порядину в пустой угол. Как бы ни божил сегодня Серебряков, такую шайбу взять было совершенно невозможно. Отметим, что эта шайба стала юбилейной для «Спартака», который первым в текущем сезоне добрался до отметки в 100 голов.

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Во втором периоде СКА продолжил с завидной регулярностью удаляться (с учётом первых 20 минут – семь раз подряд), а «Спартак» — безудержно атаковать, но Серебряков продолжал тащить всё, что летело в его сторону, и усадил большинство красно-белых (как-никак второе в лиге по силе после «Динамо») на голодный паёк.

А потом и парад удалений СКА закончился, и уже две минуты на старте третьего периода пришлось отбиваться в меньшинстве «Спартаку». Петербуржцы не реализовали, но через несколько минут, уже в равных составах, смогли вновь выйти вперёд. Мощнейший бросок Михаила Пашнина отскочил от штанги, но Александр Кадейкин оказался расторопнее Рыбара и успел на добивание.

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«Спартак» сдаваться ни в коем случае не собирался, тем более времени отыграться оставалось более чем достаточно, и в середине периода вновь сравнял счёт. Серебряков во втором голе Порядина, прямо скажем, мог сыграть лучше, но всё равно винить его рука не поднимается.

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Сколько спасений он сегодня сделал, как держал в игре. И продолжил это делать, выручив ещё в нескольких опаснейших моментах, в том числе в заходе Порядина на хет-трик. Дело медленно, но верно двигалось к овертайму, но «Спартак» выдал совершенно фантастическую концовку! После проброса СКА на табло оставалось отсчитать всего лишь 1,9 секунды.

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Ну что могло случиться за эти 1,9 секунды? «Спартак» даже не стал менять вратаря на шестого полевого, но Галимов чисто выиграл вбрасывание, а Беляев неотразимо бросил, заставив Серебрякова в недоумении качать головой. Даже Алексей Жамнов, радостно смеясь, тоже тряс головой, словно не веря, что его команда уже второй матч подряд вырывает победу на последних секундах. Как это возможно? Полное безумие!