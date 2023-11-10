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Житков: Тамбиев и его тренерский штаб работают круглосуточно

Житков: Тамбиев и его тренерский штаб работают круглосуточно
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Спортивный директор «Адмирала» Павел Житков прокомментировал работу главного тренера дальневосточного клуба Леонида Тамбиева.

«Тамбиев – слишком требовательный специалист? Ребята чувствуют, что он с ними честен. Леонид Григорьевич и его тренерский штаб работают круглосуточно. Где-то ребятам тяжеловато, но в конце сезона они его благодарят», — сказал Житков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Клуб из Владивостока в сезоне-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги сыграл 25 матчей, в которых победил в семи при 18 поражениях. С 18 результативными баллами «Адмирал» замыкает турнирную таблицу Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, в прошлом розыгрыше Кубка Гагарина «Адмирал» в первом раунде одолел «Салават Юлаев» (4-2), во втором — уступил «Ак Барсу» (2-4).

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