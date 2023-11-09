«Барыс» заключил контракт с нападающим Энтони Камара

«Барыс» официально заключил контракт с Энтони Камара, сообщает пресс-служба астанинского клуба. Одностороннее соглашение с нападающим будет действовать до конца текущего сезона (до 30 апреля 2024 года).

«В прошлом сезоне Камара был одним из лидеров «Нефтехимика», много играл в большинстве. Мы считаем, что Энтони сможет усилить атакующую линию нашей команды и добавить тренерскому штабу опций при формировании спецбригад», — заявил генеральный менеджер «Барыса» Олег Болякин.

Напомним, накануне хоккеист расторг контракт с нижнекамским «Нефтехимиком». В текущем сезоне Энтони Камара сыграл за нижнекамский клуб 25 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач с показателем полезности «-11». Камара играл в «Нефтехимике» с 2022 года.