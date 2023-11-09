ЦСКА получил два удаления за нарушение численного состава подряд, «Авангард» забил

В эти минуты в Москве проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором ЦСКА принимает омский «Авангард». После второго периода счёт 5:2 в пользу «ястребов».

«Чемпионат» ведёт онлайн трансляцию встречи.

В середине второго периода армейский клуб получил два удаления за нарушение численного состава подряд с интервалом в 1 минуту и 17 секунд. Нападающий «Авангарда» Райан Спунер реализовал большинство в формате «пять на три».

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В следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА сыграет дома с «Нефтехимиком» 13 ноября. «Авангард» примет на своей площадке «Куньлунь» 12 ноября.