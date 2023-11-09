Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Трактор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ЦСКА получил два удаления за нарушение численного состава подряд, «Авангард» забил

ЦСКА получил два удаления за нарушение численного состава подряд, «Авангард» забил
Комментарии

В эти минуты в Москве проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором ЦСКА принимает омский «Авангард». После второго периода счёт 5:2 в пользу «ястребов».

«Чемпионат» ведёт онлайн трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
3-й период
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Шарипзянов (Спунер, Ткачёв) – 14:24 (5x4)     0:2 Буше (Холодилин) – 16:07 (4x5)     1:2 Мамин (Соркин, Окулов) – 16:44 (5x5)     1:3 Буше (Шарипзянов) – 23:36 (4x5)     1:4 Ткачёв (Спунер, Буше) – 25:23 (5x5)     2:4 Мамин (Соркин) – 29:12 (5x5)     2:5 Спунер (Ткачёв, Шулак) – 32:27 (5x3)    

В середине второго периода армейский клуб получил два удаления за нарушение численного состава подряд с интервалом в 1 минуту и 17 секунд. Нападающий «Авангарда» Райан Спунер реализовал большинство в формате «пять на три».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА сыграет дома с «Нефтехимиком» 13 ноября. «Авангард» примет на своей площадке «Куньлунь» 12 ноября.

Материалы по теме
Видео
Форвард «Авангарда» Буше оформил дубль в ворота ЦСКА, забив оба гола в меньшинстве
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android