ЦСКА получил два удаления за нарушение численного состава подряд, «Авангард» забил
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В эти минуты в Москве проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором ЦСКА принимает омский «Авангард». После второго периода счёт 5:2 в пользу «ястребов».
«Чемпионат» ведёт онлайн трансляцию встречи.
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
3-й период
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Шарипзянов (Спунер, Ткачёв) – 14:24 (5x4) 0:2 Буше (Холодилин) – 16:07 (4x5) 1:2 Мамин (Соркин, Окулов) – 16:44 (5x5) 1:3 Буше (Шарипзянов) – 23:36 (4x5) 1:4 Ткачёв (Спунер, Буше) – 25:23 (5x5) 2:4 Мамин (Соркин) – 29:12 (5x5) 2:5 Спунер (Ткачёв, Шулак) – 32:27 (5x3)
В середине второго периода армейский клуб получил два удаления за нарушение численного состава подряд с интервалом в 1 минуту и 17 секунд. Нападающий «Авангарда» Райан Спунер реализовал большинство в формате «пять на три».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
В следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА сыграет дома с «Нефтехимиком» 13 ноября. «Авангард» примет на своей площадке «Куньлунь» 12 ноября.
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