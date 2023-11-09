Р. Ротенберг: в каждой игре СКА создаёт 20 голевых моментов, сегодня — 25

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о победе над челябинским «Трактором» (4:3 ОТ) в Санкт-Петербурге.

«Такая хорошая игра. Понимали уровень соперника, создали большое количество моментов, могли забить намного больше. Будем над этим работать, над реализацией. В каждой игре в среднем создаём 20 голевых моментов.

Сегодня – 25. Это говорит о том, что мы идём в правильном направлении, но где-то нашим защитникам и нападающим надо наладить прицел, чтобы реализовывать моменты. Надо отметить, что хорошо у соперника сыграл вратарь. Он держал «Трактор» в игре. Очень сильная команда.

Для нас важная победа. Понимаем, в каком направлении надо работать. Хочу поблагодарить всю полную арену за поддержку, также была слышна и поддержка болельщиков «Трактора». Как раз таки нам нужна такая же поддержка на выезде, потому что это очень важно для команды. У нас важная игра через день. Готовимся к следующей игре.

Ребята – молодцы, выполнили сегодня игровое задание на 100%. Это то, о чём я и говорил. Когда мы выполняем игровое задание на 100%, то побеждаем. Будем дальше работать», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.