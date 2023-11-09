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СКА в матче с «Трактором» реализовал буллит, назначенный на последней секунде овертайма

В Санкт-Петербурге завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором СКА принимал «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

На последней секунде овертайма Сергей Толчинский принёс победу СКА, реализовав штрафной бросок. Форвард армейского клуба вышел «один в ноль» с вратарём челябинского клуба Заком Фукале и игрок «Трактора» Виталий Кравцов был вынужден сфолить.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче СКА сыграет дома с «Нефтехимиком» 11 ноября. «Трактор» примет на своей площадке «Салават Юлаев» 14 ноября.