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38-летний голкипер Флёри вышел на третье место в истории НХЛ по отражённым броскам

38-летний голкипер Флёри вышел на третье место в истории НХЛ по отражённым броскам
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В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Ворота «Миннесоты» защищал канадский голкипер Марк-Андре Флёри. 38-летний вратарь отразил 24 броска из 27: 17-й сейв в матче позволил ему переместиться на чистую третью строчку в истории НХЛ по отражённым броскам (25 808), превзойдя показатель соотечественника Патрика Руа (25 800).

Рекорд принадлежит Мартину Бродо (28 928), второе место занимает Роберто Луонго (28 409). Из перечисленных голкиперов только Флёри продолжает игровую карьеру и улучшает статистику отражённых бросков.

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