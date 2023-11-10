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«Питтсбург» в овертайме сломил сопротивление «Лос-Анджелеса», Кросби забил гол и отдал пас

«Питтсбург» в овертайме сломил сопротивление «Лос-Анджелеса», Кросби забил гол и отдал пас
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В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Питтсбург Пингвинз». Победу в матче одержали гости со счётом 4:3 в овертайме.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2023, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 4
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Кросби – 07:11     1:1 Грундстрём (Копитар, Рой) – 14:14 (sh)     2:1 Кемпе (Андерсон, Байфилд) – 29:58     2:2 Эллер – 38:03 (sh)     2:3 Гюнцель (Кросби, Карлссон) – 40:37     3:3 Фиала (Дюбуа, Спенс) – 46:40     3:4 Раст (Малкин, Карлссон) – 63:45    

Голы в составе «Лос-Анджелеса» забивали Карл Грундстрём, Адриан Кемпе и Кевин Фиала. За «Питтсбург» отличились Сидни Кросби, Ларс Эллер и Джейк Гюнцель. Гол в овертайме забил форвард «пингвинов» Брайан Раст, однако судьи отменили взятие ворот из-за офсайда. Через несколько секунд после возобновления матча Раст вновь забил гол, который на этот раз был засчитан и принёс победу «Питтсбургу». Евгений Малкин поучаствовал ассистом в победном голе.

Отметим, в середине первого периода состоялась стычка, в которой поучаствовали звёздные игроки «Питтсбурга» — Крис Летанг и Евгений Малкин, который получил удар по лицу от Адриана Кемпе.

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