«Питтсбург» в овертайме сломил сопротивление «Лос-Анджелеса», Кросби забил гол и отдал пас

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Питтсбург Пингвинз». Победу в матче одержали гости со счётом 4:3 в овертайме.

Голы в составе «Лос-Анджелеса» забивали Карл Грундстрём, Адриан Кемпе и Кевин Фиала. За «Питтсбург» отличились Сидни Кросби, Ларс Эллер и Джейк Гюнцель. Гол в овертайме забил форвард «пингвинов» Брайан Раст, однако судьи отменили взятие ворот из-за офсайда. Через несколько секунд после возобновления матча Раст вновь забил гол, который на этот раз был засчитан и принёс победу «Питтсбургу». Евгений Малкин поучаствовал ассистом в победном голе.

Отметим, в середине первого периода состоялась стычка, в которой поучаствовали звёздные игроки «Питтсбурга» — Крис Летанг и Евгений Малкин, который получил удар по лицу от Адриана Кемпе.