«Он сыграл великолепно». Форвард «Сент-Луиса» оценил пас Бучневича в победном голе

Нападающий «Сент-Луиса» Роберт Томас оценил результативный пас форварда Павла Бучневича в победном голе с «Аризоной» (2:1). Россиянин выдал великолепную передачу на дальнюю штангу, Томасу оставалось лишь замкнуть пас в пустой угол ворот.

«Бучи создал сегодня массу великолепных голевых моментов. Очевидно, это был отличный голевой пас. Мы могли бы забить ещё пару голов сегодня вечером. Он провёл отличный матч», — цитирует Томаса пресс-служба клуба.

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Напомним, ранее Бучневич был крайне недоволен своей игрой в текущем сезоне НХЛ. В 10 матчах текущего сезона Бучневич забил лишь один гол и отдал три результативные передачи.