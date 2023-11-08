«Я ужасен… Это чёрная полоса». Почему российский игрок НХЛ жёстко разнёс сам себя?

Одно очко в последних шести матчах, упущенный верный гол с «Виннипегом» — это не то, что ждёт от себя Павел Бучневич. Но клуб в него верит.

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич сделал честное, хотя и несколько неожиданное заявление: «Я ужасен». Почему россиянин так жёстко разнёс сам себя?

Сложно не согласиться, что на старте этого сезона россиянин, который должен быть лидером «музыкантов», переживает кризис. Первый и пока единственный свой гол он забил больше двух недель назад, а в последних шести матчах на его счету лишь одна передача. Негусто для нападающего, который в предыдущих двух сезонах стабильно входил в тройку лучших бомбардиров команды.

«Я весь сезон просто ужасен. Надеюсь, эта чёрная полоса закончится»

В последнем матче с «Виннипегом» при счёте 0:0 у Павла был стопроцентный момент в большинстве, но вместо пустых ворот он попал в бросившегося на шайбу защитника. Более идеального момента прервать голевую засуху представить невозможно, но вот уж действительно – не везёт так не везёт!

«Сент-Луис» продолжает оставаться худшей командой лиги по игре в большинстве – из 28 попыток в этом сезоне они реализовали всего одну (3,6%).

ВИДЕО

В концовке периода, уже при счёте 2:1 в пользу «Виннипега», Буневич мог сравнивать счёт при выходе один на один, но шайба сошла у него с крюка, а во втором периоде «музыканты» растеряли настрой, пропустили ещё две шайбы и в итоге проиграли.

Россиянин прекрасно понимает, что его голы нужны «Сент-Луису», как воздух. Команда не так много пропускает, но находится на четвёртом месте с конца по результативности. Пока они держатся на расстоянии вытянутой руки от зоны плей-офф, но проблемы копятся, и, если не начать их решать, ситуация грозит стать критической.

«У нас было море шансов, но мы их не реализовали. Бывают такие игры, нам надо придумать, как забивать свои моменты, тогда, надеемся, результат будет лучше. Мы отлично начали матч, но пропустили два плохих гола в меньшинстве – во втором был неудачный отскок от нашей клюшки. Нам надо играть лучше. Во втором периоде игра от нас ускользнула, мы должны играть умнее, как в двух предыдущих матчах.

Мой момент в первом периоде? Я весь сезон просто ужасен, так что не знаю, что сказать. Ребята создают для меня моменты, а я не могу их реализовать. Не знаю… Надеюсь, какая-то зайдёт, и эта чёрная полоса закончится. Мне просто надо играть лучше, помогать команде. А сейчас я ничего не создаю, никак не помогаю команде. Надо понять, как это исправить. Я стараюсь оставаться на позитиве, но это тяжело, когда так играешь. От меня ждут другого. Я стараюсь усердно работать, но пока этого недостаточно. Я должен играть лучше», — песочил себя Павел после игры.

«Мы верим в него. Ему просто надо не опускать руки, и всё придёт»

Бучневича можно только похвалить за то, что он не прячет голову в песок, а прямо и честно говорит о своих проблемах. Если не даёшь результат и при этом тебя всё устраивает, то какой смысл находиться в НХЛ? Самокритика показывает, что тебе не всё равно, и только добавляет уважения болельщиков и партнёров по команде. Вот и главный тренер Крэйг Берюбе не стал распинать Бучневича, а наоборот, выразил ему полную поддержку.

«У нас были моменты, которые можно было забивать, но мы их не реализовали. Второй период был недостаточно хорош. Бучневич себя раскритиковал? Конечно, он расстроен. Мы тоже хотим, чтобы он набирал очки. Сегодня у него был отличный момент, шансы забить у него возникают, но пока не всё получается. Он работает, делает много хороших вещей без шайбы, но, конечно, нам нужно, чтобы он набирал очки. Я это понимаю. Ему просто надо не опускать руки, и всё придёт. Я по-настоящему в это верю, мы все верим в него. Всё придёт, ему просто надо продолжать делать то, что он делает. Идти туда, откуда забиваются голы, и в конце концов шайба начнёт заходить в ворота».

Веру клуба в Бучневича подтверждает и журналист The Athletic Джим Рутерфорд. «Пусть сейчас он и не набирает очков, но всё равно является игроком, который, как любит говорить Армстронг, хорош во всех аспектах игры – «пять на пять», в большинстве, меньшинстве и так далее. Я считаю, что «Сент-Луис» захочет заключить с ним соглашение на долгий срок, но новый контракт можно будет подписать не раньше 1 июля. Ему только 28 лет, он ещё достаточно молод, чтобы помочь «Блюз» пройти через перестройку. Думается, сам игрок тоже будет заинтересован [в продлении контракта], учитывая его роль в команде».

Материалы по теме The Athletic спрогнозировал состав «Сент-Луиса» через пять лет, в него попали двое россиян

Сейчас Павлу просто надо набраться терпения и не вешать нос. Плохие отрезки бывают у всех, даже у суперзвёзд. Вот, недавно в «Коламбусе» сажали на лавку Джонни Годро, а в «Калгари» — Джонатана Юбердо. Берюбе же видит старания россиянина и продолжает ему доверять место в первом звене и спецбригадах. И Бучневич неправ, что совсем не приносит пользу команде. Роберт Томас, который играет с ним в одной тройке, уже раззабивался, у него голы в четырёх матчах подряд. Кстати, канадец благодарит за это в том числе и Павла, который помогает ему забивать, даже не ассистируя. Например, в матче с «Монреалем» Бучневич отвлёк на себя защитника, освободив Томасу пространство для броска, аналогичная ситуация была, когда он забивал «Колорадо».

«Отдаю должное своим партнёрам, они ставят меня в ситуации, когда я физически должен бросать сам. [В матче с «Монреалем»] Бучневич выключил из игры защитника, что позволило мне выехать в слот и забить. [В матче с «Колорадо»] Бучи тоже создал этот момент – пошёл на ворота и утащил за собой защитника», — объяснил Томас. Бучневичу действительно надо забросить одну, чтобы дело вернулось в нужное русло. А с уверенностью придут и голы, и передачи, и пропадут поводы для критики.