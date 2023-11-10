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Три очка Летунова позволили «Торпедо» всухую обыграть «Адмирал» во Владивостоке

Три очка Летунова позволили «Торпедо» всухую обыграть «Адмирал» во Владивостоке
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Торпедо». Победу в матче одержали нижегородцы со счётом 3:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2023, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
0 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Летунов (Коваленко, Сизов) – 04:27 (5x5)     0:2 Фирстов (Силаев, Летунов) – 22:36 (5x5)     0:3 Коваленко – 59:54 (en)    

Уже на пятой минуте встречи счёт открыл форвард «Торпедо» Максим Летунов, которому ассистировали Николай Коваленко и Антон Сизов. Удвоил преимущество гостей на старте второго периода Владислав Фирстов с передач Антона Силаева и Максима Летунова. Окончательный счёт установил Николай Коваленко голом в пустые ворота. Ворота команд защищали голкиперы Сергей Иванов и Адам Гуска.

«Торпедо» одержало вторую победу кряду и в следующем матче встретится в Хабаровске с местным «Амуром». «Адмирал» на своей площадке проведёт следующие два матча с екатеринбургским «Автомобилистом».

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