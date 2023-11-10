Три очка Летунова позволили «Торпедо» всухую обыграть «Адмирал» во Владивостоке

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Торпедо». Победу в матче одержали нижегородцы со счётом 3:0.

Уже на пятой минуте встречи счёт открыл форвард «Торпедо» Максим Летунов, которому ассистировали Николай Коваленко и Антон Сизов. Удвоил преимущество гостей на старте второго периода Владислав Фирстов с передач Антона Силаева и Максима Летунова. Окончательный счёт установил Николай Коваленко голом в пустые ворота. Ворота команд защищали голкиперы Сергей Иванов и Адам Гуска.

«Торпедо» одержало вторую победу кряду и в следующем матче встретится в Хабаровске с местным «Амуром». «Адмирал» на своей площадке проведёт следующие два матча с екатеринбургским «Автомобилистом».