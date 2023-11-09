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Ларионов высказался о возвращении Гончарука и Коваленко в состав «Торпедо»

Ларионов высказался о возвращении Гончарука и Коваленко в состав «Торпедо»
Николай Коваленко
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал возвращение нападающих Сергея Гончарука и Николая Коваленко в состав команды в матче Континентальной хоккейной лиги с «Витязем» (4:1).

«Сергею Гончаруку и Николаю Коваленко давали долгую паузу, чтобы они восстановились не на 100, а на 110 процентов. Нам их не хватало. Предупредил Коваленко в первом перерыве, чтобы он играл короткими отрезками. Гончарук играл короткими отрезками и сохранил ту свежесть, которая нам необходима. Дали сыграть молодому Кириллу Свищёву, и он вошёл в игру достойно. Кирилла Кирсанова сегодня мы, к сожалению, потеряли минимум на четыре недели. Мы им довольны, он добавит нашей команде игрового интеллекта», — приводит слова Ларионова официальный сайт КХЛ.

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