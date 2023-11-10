Бывший главный арбитр КХЛ оценил решение судьи назначить буллит в пользу СКА в овертайме

Бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев оценил решение судьи назначить буллит в пользу СКА на последней секунде овертайма в матче с «Трактором» (4:3 ОТ).

«Да нет, там не было никакой ошибки. Чисто выходил игрок «один в ноль». Сзади игрок, в принципе, нарушал правила. Удар сверху по рукам и по клюшке, срыв атаки – и буллит. Всё правильно», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов нарушил правила на последней секунде овертайма, после чего в ворота челябинской команды был назначен буллит. Бросок реализовал нападающий СКА Сергей Толчинский и принёс хозяевам победу – 4:3.