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Бывший главный арбитр КХЛ оценил решение судьи назначить буллит в пользу СКА в овертайме

Бывший главный арбитр КХЛ оценил решение судьи назначить буллит в пользу СКА в овертайме
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Бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев оценил решение судьи назначить буллит в пользу СКА на последней секунде овертайма в матче с «Трактором» (4:3 ОТ).

«Да нет, там не было никакой ошибки. Чисто выходил игрок «один в ноль». Сзади игрок, в принципе, нарушал правила. Удар сверху по рукам и по клюшке, срыв атаки – и буллит. Всё правильно», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов нарушил правила на последней секунде овертайма, после чего в ворота челябинской команды был назначен буллит. Бросок реализовал нападающий СКА Сергей Толчинский и принёс хозяевам победу – 4:3.

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