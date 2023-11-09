«Никогда такого не видел, Кравцов не виноват!» Форвард «Трактора» — о развязке игры со СКА

Нападающий «Трактора» Данил Юртайкин рассказал о поражении от СКА (3:4 ОТ) и прокомментировал нарушение Виталия Кравцова на последней секунде овертайма.

«Где-то соперник добавил, а у нас немного свежести не хватило, от этого такой результат. Дважды отыгрывались? Мы всегда играем до конца, друг за друга, всегда верим в себя, и неважно, какой счёт. Все с позитивом играли, до конца, это дало свои плоды.

Мы на каждую игру настраиваемся одинаково, выходили спокойно, как на рядовой матч, чтобы выиграть. Не смотрели ни на свои серии, ни на положение СКА, просто хотели играть правильно и получать удовольствие от хоккея.

Победная серия, безусловно, принесла позитив команде, уверенность в себе. Такие серии важны. Сейчас она закончилась – надо стараться начинать новую.

Моя игра в звене с Ткачёвым и Шабановым? Все хорошие ребята. Шабанов набирает очки в безумном темпе? Да, мне надо стремиться так же. Что касается моих голов в последних матчах, то где-то мне везёт, то на пустые отдадут, то рикошет. Надо набирать кондиции, а с ними — продолжать набирать очки.

В овертайме мы больше владели шайбой, и в конце эта ошибка… Немножко не повезло в конце. Я на лавке сказал, что никогда такого не видел — гол с буллита после окончания овертайма. Виталия, конечно, поддержали. Он ни в чём не виноват, это игровой момент, в котором мог оказаться любой. Там уже не было выбора, надо было по-любому мешать Толчинскому, фолить. Ничего страшного, работаем дальше», — сказал Юртайкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».