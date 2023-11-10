Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — ХК Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Борис Михайлов: игра ЦСКА выглядит удручающе, есть вопросы к Фёдорову

Борис Михайлов: игра ЦСКА выглядит удручающе, есть вопросы к Фёдорову
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион, член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов заявил, что игра ЦСКА в нынешнем сезоне КХЛ выглядит удручающей и не на уровне действующих обладателей Кубка Гагарина. Хоккеисты ЦСКА потерпели третье поражение подряд, уступив на домашней площадке «Авангарду» (4:6).

«Естественно, все поражения, которые есть у ЦСКА, не очень приятны. Но вопросы отчего, почему — это вопросы к [главному тренеру ЦСКА Сергею] Фёдорову и всему тренерскому штабу. Моё же впечатление от игры команды удручающее, так обладатели Кубка Гагарина не должны играть. Как обычный болельщик могу сказать, меня тревожит этот вопрос», — цитирует Михайлова ТАСС.

Армейцы занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции с 30 очками после 28 матчей и в следующем матче 13 ноября примут нижнекамский «Нефтехимик».

Материалы по теме
«Авангард» деклассировал оборону ЦСКА! У Буше хет-трик, а у Фёдорова — большие проблемы?
«Авангард» деклассировал оборону ЦСКА! У Буше хет-трик, а у Фёдорова — большие проблемы?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android