«Был удивлён, что это его первый «сухарь» за полтора сезона». Ларионов — о шат-ауте Гуски

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу своей команды в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ над «Адмиралом» (3:0), а также высказался о первом за полтора сезона «сухаре» своего голкипера Адама Гуски.

«Нашу команду с победой: хорошая игра все три периода. Соперник дал нам серьёзный бой. Приятно, что была большая аудитория болельщиков. Матч был боевой, открытый, изобиловал хорошими моментами, хорошими голами. Рады, что увезли отсюда два очка. Наше турне продолжается — мы начали его в Казахстане, сегодня мы во Владивостоке. Несмотря на трудности, которые есть у всех, главное, что у ребят есть цель, задача и желание порадовать болельщиков. Первый «сухарь» Гуски? Только переговорил с Адамом, я был удивлён, что это его первый «сухарь» за полтора сезона в КХЛ. Сыграть матч «на ноль» — высокая отметка. Ну а когда оборона в порядке, нападение должно решать исход матча. Рад, что так и получилось», — приводит слова Ларионова пресс-служба КХЛ.

Напомним, «Торпедо» одержало вторую победу кряду и в следующем матче встретится в Хабаровске с местным «Амуром». Нижегородцы набрали 38 очков и идут третьими в таблице Западной конференции.