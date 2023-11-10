Гуска: счастлив одержать первую «сухую» победу в сезоне

Вратарь нижегородского «Торпедо» Адам Гуска прокомментировал выездную победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Адмиралом» (3:0).

«Очень счастлив одержать первую «сухую» победу в сезоне. Ребята провели отличный матч. Я понимал, что «сухой» результат – это вопрос времени. Рад, что он пришёл в этом очень важном поединке. Девять часов в самолёте неминуемо вызывают определённую усталость в теле. Но мы нашли способ правильно подготовиться к игре, и это привело к результату. Смена красных щитков на белые? В красных я долго шёл от одного шат-аута к другому. Если в этих данные расстояния станут короче – буду только рад», — приводит слова Гуски пресс-служба КХЛ.

Напомним, «Торпедо» одержало вторую победу кряду и в следующем матче встретится в Хабаровске с местным «Амуром». Команда Игоря Ларионова набрала 38 очков и идёт третьей в таблице Западной конференции.