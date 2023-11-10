Словенский форвард «Амура»: нам нужны очки, эти игры уже как плей-офф

Словенский нападающий «Амура» Ян Дрозг, отметившийся голом в сегодняшнем матче своей команды в регулярном чемпионате КХЛ с «Автомобилистом» (2:3), прокомментировал итог игры.

«Да, тяжёлый матч, мы пропустили необязательные, «дешёвые» голы. Это неприятно, но есть как есть. Мы сегодня играли не так хорошо, как вчера, но всё равно могли выиграть. Сейчас нужно посмотреть видео и разобрать ошибки перед следующей игрой. Приятно, что я забил, но команда превыше всего. Если бы мы победили, настроение было бы хорошим. Нам нужны очки, эти игры уже как плей-офф. Сейчас мы расстроены, но уже ничего не поделаешь», — сказал Дрозг в интервью пресс-службе «Амура».

Хабаровчане остаются с 28 очками и занимают десятое место в таблице Восточной конференции.