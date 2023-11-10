Третьяк принял участие в открытии хоккейной площадки в Челябинске

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк принял участие в церемонии торжественного открытия хоккейной площадки, построенной на территории Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Металлургического района города Челябинска. Мероприятие состоялось в рамках проекта многолетнего партнёра ФХР, букмекерской компании «Лига Ставок», и Благотворительного фонда «Созвездие Добра».

Фото: ФХР

Площадку открыл президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский. Также в церемонии приняли участие заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов, министр физической культуры и спорта Челябинской области Александр Гриб и представители местной администрации.

«Я благодарен губернатору, его команде и всем, кто любит хоккей, за то, что хоккей в Челябинске развивается, строятся стадионы, построена Академия. А для чего мы всё это делаем? Для того, чтобы воспитывать нашу молодёжь, чтобы новые поколения были здоровыми, крепкими, мужественными, чтобы они были патриотами своей страны.

Большое спасибо руководству Челябинской области, всем, кто сегодня принимает участие в оздоровлении нашей нации. Без спорта тяжело выжить, потому что какую бы профессию мальчишки и девчонки ни выбрали, для этого нужно здоровье. А жизнь – это соревнование, испытание. Через спорт вы можете достичь очень многого.

Большое спасибо «Лиге Ставок» и «Созвездию Добра» — они действительно очень много делают. В хоккее очень важно, кто у тебя партнёр. Когда рядом с тобой хороший партнёр – тогда и играется хорошо. И нам, Федерации хоккея России, очень повезло в том, что у нас есть «Лига Ставок» — надежный партнёр, который помогает нам строить катки, развивать детский и профессиональный спорт, проводить соревнования на высоком уровне.

Поэтому сегодня у нас настоящий праздник. Смотрите, какая коробка! Мы на таких не играли – даже сборная Советского Союза и не мечтала о таких коробках, о таком покрытии. А сегодня мальчишки и девчонки могут здесь заниматься и футболом, и гандболом, и хоккеем… Ещё раз спасибо нашим партнёрам: мы уже две коробки открыли в Ульяновской области, и в Свердловской, и ещё будем открывать.

Всем желаю здоровья, удачи, побед и мира на Земле – это самое главное», — приводит слова Третьяка пресс-служба ФХР.

Напомним, ранее Третьяк сообщил, что ФХР и Минспорта ведут работу по ограничению выезда молодых игроков за границу по инициативе президента России Владимира Путина, который потребовал разобраться с «дельцами» от хоккея, которые уводят юных хоккеистов за рубеж.

Фото: ФХР