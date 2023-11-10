Защитник «Вашингтона» Карлсон: мы находимся на ключевой точке нашего сезона

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон поделился ожиданиями от ближайших матчей его команды в регулярном чемпионате НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» и «Нью-Йорк Айлендерс», которые пройдут в субботу и воскресенье соответственно. Обе команды являются прямыми конкурентами «Кэпс» за место в плей-офф от Столичного дивизиона.

«Мы находимся на ключевой точке нашего сезона… Я думаю, что эти выходные будут очень важными в контексте движения к нашим целям и возможного толчка вперёд», — сказал Карлсон в интервью пресс-службе «Кэпиталз».

На данный момент у «Вашингтона» 12 очков после 11 матчей, он занимает 12-е место в таблице Восточной конференции. В таблице Столичного дивизиона «Кэпс» идут пятыми, отставая от «Айлендерс» на одно очко и от «Дэвилз» – на три.