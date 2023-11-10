Александр попал в худшую ситуацию в карьере. Старого доброго Овечкина мы больше не увидим. Но есть и хорошие новости.

Адская смесь. Почему Овечкин проваливает начало сезона и сколько он в итоге забьёт?

После 11 матчей нового сезона — практически 1/8 всего регулярного чемпионата — Александр Овечкин по-прежнему имеет в своём активе всего два гола. Очевидно, это вызывает большие вопросы и переживания. Некоторые фанаты и эксперты беспокоятся: неужели великим свершениям россиянина пришёл конец? Кажется, рекорд Уэйна Гретцки всё же сможет устоять.

Тем не менее давайте на время отбросим все эти беспокойства и копнём поглубже. Что же случилось с Овечкиным и насколько оправданны переживания? Небольшой спойлер: причины беспокоиться действительно есть, но…

В чём вообще проблема?

11 матчей. Два гола. Один — в большинстве, второй — в пустые ворота. Две встречи подряд без бросков — впервые в карьере. Матчи с большим количеством бросков и с маленьким количеством бросков в створ. Ну и всего восемь очков. И даже так Овечкин всё ещё лучший бомбардир «Вашингтона» в текущем чемпионате. Кратко, но предельно ярко и понятно.

Такое впервые в карьере Ови?

Удивительно, но Алекс уже бывал в таком положении прежде.

В сезоне-2008/2009 — на третий год своего пребывания в Северной Америке — на тот момент 23-летний Овечкин также крайне слабо начал регулярку. Тогда россиянин провёл 10 из 11 стартовых матчей без голов, лишь во второй встрече сезона оформив дубль. За всё те же 11 матчей у него были всё те же 8 (2+6) очков.

А потом Овечкин наколотил ещё 54 гола и отдал ещё 48 ассистов, завершив чемпионат лучшим снайпером и вторым бомбардиром. Суммарно набрав 110 очков, Ови уступил лишь Евгению Малкину (113). И это нападающий «Кэпиталз» ещё пропустил три матча…

Александр Овечкин Фото: Tom Szczerbowski/Getty Images

Через четыре года уже 27-летний Алекс в первых 10 матчах забросил две шайбы и отдал всего лишь три результативные передачи. Потом в трёх встречах набрал 3+2, а следом опять на три матча замолчал.

Чем закончился тот укороченный сезон? 32 голами и 56 очками в 48 встречах регулярки, а также титулом лучшего снайпера чемпионата и третьего бомбардира.

Всегда есть «но»

Как это всегда бывает, не всё так просто. Да, Овечкин уже бывал в таком положении, так что, возможно, психологически ему может быть полегче. Но, очевидно, сравнивая ситуации, тяжело говорить, что они одинаковы.

В те времена «Вашингтон» был на ходу — мощная команда, претендент на кубок. А сам Овечкин был ещё очень молод — можно сказать, в своём расцвете. Он ещё не столкнулся с множеством разных мелких травм, потерей отца. Рядом были такие же молодые, горящие парни. Ови ещё вряд ли думал о рекорде Гретцки, но по-прежнему изнывал от желания заполучить заветный Кубок Стэнли.

Получается, хоть капитан «Вашингтона» уже бывал на такой территории, сейчас, спустя более чем 10 лет, ему может быть сложнее выбраться из неё.

Александр Овечкин Фото: Getty Images

Ови действительно плох?

Давайте взглянем на сухую статистику.

По данным MoneyPuck, ожидаемые шайбы Овечкина — 4,7. То есть он должен был забить по крайней мере пять голов. Это всё ещё не так много, но — на минуточку — это в 2,5 раза больше, чем он забросил на данный момент. Разница значительна.

Для сравнения: Остон Мэттьюс, лидирующий в гонке снайперов и забивший 13 голов, имеет показатель ожидаемых шайб 8,7. То есть американец забросил примерно на четверть шайб больше, чем должен был. Так разница между хоккеистами из четырёх голов превратилась в 11.

При этом Овечкин занимает 15-е место по среднему количеству бросков за 60 игровых минут — 12,77. Тот же Мэттьюс — 11-й (13,1), а, например, Никита Кучеров — 13-й (12,9). По среднему количеству попыток бросить Ови и вовсе восьмой с устрашающим показателем 26,14. По общему количеству попыток бросить Алекс 17-й (88) — наравне с Артемием Панариным, между прочим. По броскам в створ — 26-й (43).

По промахам нападающий также в числе лидеров — 16-й (21), а по количеству бросков, которые были заблокированы, — 36-й (24). На 38-м месте, кстати, расположился Евгений Малкин (23).

А вот процент незаблокированных бросков, которые летят мимо ворот, выглядит неприятно — 32,8. Каждый третий бросок Овечкина попросту не попадает в створ.

Получается, по статистике всё если и не хорошо, то и далеко не плохо. Иными словами, Овечкин по-прежнему много бросает, много промахивается, но при этом много попадает в створ. И хоть броски часто блокируют, его показатели всё ещё высоки.

Ещё примечательнее вот что: по разнице между ожидаемыми и реальными голами Овечкин — один из худших в НХЛ на данный момент. Нападающий «Вашингтона» занимает 12-е место с конца (рядом, к слову, Евгений Кузнецов — 13-й, с тем же показателем в «-2,7»). То есть он 679-й из 690.

Что это значит?

Проблема форварда — в реализации. На его счету мизерные 4,7% реализованных бросков — россиянин за пределами четвёртой сотни по этому показателю. При этом у Овечкина было сразу четыре незаблокированных броска с высоким уровнем опасности (суммарно 1,49 ожидаемого гола), 13 — со средним (1,63 xG) и её 47 — с низким (1,56 xG).

Александр Овечкин Фото: Getty Images

Что ещё мы можем понять из статистических данных?

Кажется, против Ови научились играть. Количество заблокированных бросков просто устрашающе. Но и сам Александр помогает своим соперникам, не реализовывая те моменты, что у него всё же появляются. Ещё печальнее статистика становится, когда смотришь на уровень опасности шансов, которые были у Ови, и понимаешь, что даже они не совсем хорошо отражают действительность. Потому что — напомню — один из двух голов Алекс забил в пустые ворота…

Другая проблема, которая давно уже приписывается капитану «Вашингтона», на фоне всех этих неудач подсвечивается ещё ярче. Но об этом давайте в следующем пункте — там это будет куда уместнее.

Плох не только Овечкин

Старая проблема россиянина заключается в игре в обороне. Ожидаемое количество пропущенных голов, когда капитан «Кэпиталз» на льду, в среднем на 60 минут игры составляет 2,72. Среднее ожидаемое количество допущенных бросков — 46,06, а допущенных опасных бросков — 3,27. Это очень большие — в плохом для «Кэпс» смысле — показатели.

Но примечательнее всего, что Ови далеко не худший по каждому из параметров в «Вашингтоне»! По ожидаемому количеству допущенных бросков, когда хоккеист на льду, капитан «столичных» и вовсе лучший! То есть соперники меньше всего бросают, когда Овечкин на льду. Звучит несколько сюрреалистично, не так?

При этом по хитам Ови далеко не в лидерах НХЛ. Нападающий лишь 144-й с 15 силовыми — рядом с Дмитрием Орловым и Райаном Линдгреном. Хорошие (по «Вашингтону») показатели по допущенным броскам не удастся спихнуть просто на то, что россиянин крушит соперников направо и налево.

Кроме того, «Вашингтон» забивает более 50% голов с Овечкиным на льду (57,1%; ожидаемые голы — 66,2%). При этом Александр оформил сразу восемь подборов — при ожидаемом показателе 3,5. Это 4-8-й показатель в лиге.

Часть проблем с результативностью капитана «Кэпиталз» можно объяснить тем, что пока команда привыкает к требованиям нового тренера. Ну и проблемами «Вашингтона» с составом. Ну и слабейшей игрой тех, кто должен быть лидером…

К примеру, оплот обороны «столичных» Джон Карлсон совершил 17 потерь — это второй показатель в лиге после Мэтью Барзала. А это основной защитник команды, на секундочку!

Престарелые лидеры не тащат «Вашингтон». Новички пока не готовы тащить. Молодёжь тоже не проявляет себя.

В итоге капитану приходится играть с такими же великовозрастными товарищами — как показал старт сезона, какой бы ни была «химия», такой подход просто не работает.

…либо пробоваться в звене с теми, с кем у него меньше «химии», кто не в форме или кто просто не готов поддерживать уровень и темп первой тройки.

Умножаем этот фактор, а также большой возраст игроков в составе на необходимость привыкать к новой системе игры — вот вам и результат.

Трансформация игры

Стоит отметить, что иногда Овечкину и его товарищам просто не везёт. Сколько раз нападающий попадал в каркас ворот, сколько раз его голы отменяли? Как минимум одной шайбы он точно лишился.

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Или совсем комичный эпизод, когда Ови лишили «+1» к показателю полезности.

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Так что нельзя отбрасывать в сторону и фактор невезения, который приправлен всё ещё не наладившимся взаимопониманием хоккеистов.

Кроме того, роль Овечкина на старте этого сезона немного меняется. Из чистого снайпера нападающий превращается скорее во многофункционального бомбардира. И бросать — бросает, и передачи отдавать — отдаёт.

Да, с шестью пасами ему далеко до лидерства в гонке лучших ассистентов. Однако по основным передачам Овечкин делит 12-е — 27-е места в НХЛ. Каждый (!) из его ассистов был основным. То есть именно его непосредственные действия приводили к голам.

Александр Овечкин Фото: Getty Images

А ещё как минимум одного ассиста он был лишён.

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Практически каждый матч можно видеть, как Ови вместо того, чтобы бросать из убойных позиций, старается сыграть на партнёра, отдать передачу. Уровень реализации его товарищей — ещё один вопрос для дискуссий.

Так что ограничиваться анализом только бросков и голов ни в коем случае нельзя — это не покажет полной картины.

Что дальше?

В любом случае ждать прежней результативности от Овечкина попросту странно и нелогично. Кто бы что ни говорил, есть ещё и фактор возраста. Природу обмануть нельзя. Как сказал один из североамериканских коллег, если карьера Александра начнёт клониться к закату, то старт этого процесса будет выглядеть именно так.

В то же время нельзя однозначно ставить крест на Овечкине. Да, скорее всего, он уже не будет таким же элитным снайпером, как раньше, но нападающий всё ещё будет топом. Те шансы, которые он создаёт, должны начать конвертироваться в голы и передачи. Рано или поздно личная статистика точно подправится — об этом говорят сами числа. Даже несмотря на некоторый спад, Овечкин всё ещё тащит «Вашингтон», всё ещё играет на высоком уровне в большинстве матчей и является лучшим игроком столичной команды.

Причин для такого провального старта множество. Как мы уже отметили, это невезение, возраст, проблемы с реализацией (что у самого Ови, что у его товарищей), многочисленные проблемы самих «Кэпиталз», новый тренерский штаб, изменения в самом стиле игры Александра… И все эти проблемы наложилось одна на другую. Адская смесь.

Другой вопрос: сколько теперь забьёт Ови? На сколько голов приблизится к рекорду Гретцки? Это ведь важная причина пристальных взглядов, прикованных к россиянину что в Америке, что в родных краях.

Журналист ESPN Грег Вышински, например, предположил, что капитан «Вашингтона» в текущем сезоне забросит менее 30 шайб.

«Прогноз: Алекс Овечкин забьёт меньше 30 голов. Звезда «Вашингтон Кэпиталз» начал сезон, уступая рекорду Уэйна Гретцки в НХЛ на 72 гола. После 10 матчей в этом сезоне он отстаёт от Великого на… 70 шайб.

Два гола Овечкина в его первых 10 встречах нетипичны, но не являются чем-то неслыханным за всю его звёздную карьеру. Ему потребовалось 12 матчей, чтобы забить свой третий гол в сезоне-2008/2009. К концу сезона он забил 56 голов в 79 встречах, что стало вторым по величине результатом в его карьере.

Александр Овечкин Фото: Rich Lam/Getty Images

Нападение «Кэпиталз» в целом с самого начала было умирающим — предпоследнее место в НХЛ со средним показателем в 1,90 гола за встречу в первых 10 матчах.

Овечкин вероятно, превзойдёт свои прогнозируемые 16 голов в этом сезоне и вскоре вновь отправится за рекордом Гретцки», — написал Вышински.

Что ж, автор сего материала на этот раз не решится называть точных чисел. Всё-таки непонятно, когда именно «Вашингтон» сможет преодолеть свой кризис и что именно для этого должно произойти. Возможно, перевод Никласа Бекстрёма в список долгосрочно травмированных поможет — «Кэпиталз» получили немало места под потолком зарплат, поэтому могут с умом распорядиться этими средствами.

Невезение рано или поздно должно подойти к концу. «Химия», правильные сочетания, понимание установок тренера и способность им следовать — это придёт.

Вопрос — когда? А тут уже непонятно.

В любом случае голов на 30 Овечкин уж точно может рассчитывать. Эта планка досягаема. Вполне. Даже, может быть, 40 — при идеальных раскладах.

И хоть проблем у «Вашингтона» и Алекса сейчас много, тем интереснее будет наблюдать за тем, как именно Овечкин выберется из этого кризиса. И особенно интересно, как он сделает это спустя более чем 10 лет после последнего спада.