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Форвард «Торпедо» Летунов: забили первыми, чтобы «Адмирал» не играл в откат

Форвард «Торпедо» Летунов: забили первыми, чтобы «Адмирал» не играл в откат
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Нападающий «Торпедо» Максим Летунов прокомментировал победу в матче Континентальной хоккейной лиги с «Адмиралом» (3:0).

«Конечно, тяжеловато было, весь день в самолете, потом немного сна. Смена часовых поясов, организм ничего не понимает, что происходит, но мы справились. Была только разминка, без раскатки.

Первая половина стартового периода была немного сонной, но мы быстро пришли в форму и забили своё. Возможно, соперник был к нам немного не готов. Мы начали активно, забили первыми, чтобы они не играли в откат. Соперник стал играть более открыто, а это пошло нам на руку.

Мы сегодня все слаженно сыграли в обороне и без ошибок, строго по заданию. Поэтому особо ничего не дали сопернику создать. Когда нет своих ошибок, то и соперник ничего не может сделать. Да, в пустые попали, это нелегко, когда на тебя бегут «шесть на пять» (смеется)», — приводит слова Летунова официальный сайт «Торпедо».

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