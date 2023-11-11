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Дубль Кузнецова и ассист Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси»

Дубль Кузнецова и ассист Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси»
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В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Двумя заброшенными шайбами в составе победителей (одна из них — в пустые ворота) отметился российский нападающий Евгений Кузнецов. Ещё один гол в свой актив записал Бек Маленстин. Российский форвард и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отличился результативной передачей.

У хозяев в сегодняшнем матче забивали Тимо Майер и Тимо Майер.

После сегодняшнего матча «Нью-Джерси» расположился на седьмом месте турнирной таблицы Восточной конференции с 15-ю очками. «Вашингтон» занимает 10-е место, набрав 14 очков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Германия - Бундеслига . 12-й тур
03 ноября 2007, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
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