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«Торонто» по буллитам обыграл «Калгари». У Задорова — первый гол в сезоне

Сегодня, 11 ноября, в Торонто (Канада) на «Скотиабанк-Арене» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встретились «Торонто Мэйпл Лифс» и «Калгари Флэймз». Победу одержали хозяева со счётом 5:4 после серии буллитов.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Вильям Нюландер, отметившийся дублем, а также Калле Йернкрок и Джон Таварес.

У гостей в сегодняшнем матче забивали Коннор Зари, Эй Джей Грир, Мартин Поспишил, а также российский нападающий Никита Задоров. Для Задорова эта шайба стала первой в нынешнем сезоне НХЛ.

Таким образом, основное время матча и овертайм завершились вничью, со счётом 4:4. В серии послематчевых буллитов сильнее оказались хозяева. Решающий бросок на счету Макса Доми.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.