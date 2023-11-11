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«Торонто» по буллитам обыграл «Калгари». У Задорова — первый гол в сезоне

«Торонто» по буллитам обыграл «Калгари». У Задорова — первый гол в сезоне
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Сегодня, 11 ноября, в Торонто (Канада) на «Скотиабанк-Арене» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встретились «Торонто Мэйпл Лифс» и «Калгари Флэймз». Победу одержали хозяева со счётом 5:4 после серии буллитов.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Вильям Нюландер, отметившийся дублем, а также Калле Йернкрок и Джон Таварес.

У гостей в сегодняшнем матче забивали Коннор Зари, Эй Джей Грир, Мартин Поспишил, а также российский нападающий Никита Задоров. Для Задорова эта шайба стала первой в нынешнем сезоне НХЛ.

Таким образом, основное время матча и овертайм завершились вничью, со счётом 4:4. В серии послематчевых буллитов сильнее оказались хозяева. Решающий бросок на счету Макса Доми.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 ноября 2023, суббота. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 4
Б
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Нюландер – 03:01 (pp)     1:1 Зари (Кадри) – 07:02     2:1 Йернкрок (Доми, Робертсон) – 08:18     3:1 Нюландер – 21:06 (sh)     4:1 Таварес (Нюландер, Райлли) – 24:45     4:2 Задоров (Манджапане, Юбердо) – 25:33     4:3 Грир (Уигар, Андерссон) – 32:22     4:4 Pospisil (Баклунд, Коулман) – 43:22     5:4 Доми – 65:00    
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