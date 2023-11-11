Главный тренер «Вашингтона» похвалил звено Кузнецова и Овечкина за игру с «Нью-Джерси»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери похвалил звено Евгения Кузнецова и Александра Овечкина за игру в матче с «Нью-Джерси» (4:2). Кузнецов стал автором дубля, Овечкин отметился результативной передачей.

«Звено Кузи с Оу и Уилли сразу задало тон. Мы играли с хорошей энергией, остро действовали с шайбой. Мне понравилась игра его звена сегодня. Он забил важный гол во втором периоде, а в концовке нанёс удар кинжалом.

Надо посмотреть на первый пропущенный гол, потому что после него инициатива перешла к сопернику. Я решил выпустить их звено на вбрасывание в чужой зоне, но соперник убежал в атаку, и мы пропустили. Тем не менее это звено сделало много хорошего», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.