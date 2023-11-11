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Плющев: арбитров в КХЛ замордовали, каждый старается «напихать» судье

Плющев: арбитров в КХЛ замордовали, каждый старается «напихать» судье
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Бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев рассказал о большом давлении на судей в российских чемпионатах и отметил, что многие игроки слишком много разговаривают с арбитрами по ходу матча.

«У нас в хоккее слишком много болтовни с арбитрами. В некоторых матчах на общение с ними едут даже «масочники», которые только научились играть в хоккей. Но всё равно каждый стремиться «напихать» арбитру.

Посмотрите, как раскованно себя чувствуют арбитры в НХЛ. При этом они практически не общаются с игроками и всё время в тени. А у нас судьи словно бы катаются на электрических стульях, все перенапряжены, на льду их песочат хоккеисты, в судейском офисе — руководители. Но, если тебя замордовали, никакого творчества не будет по определению!» — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.

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