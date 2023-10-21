Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Судья КХЛ — об общении с игроками лиги: с кем-то можно похихикать, кому-то надо пригрозить

Судья КХЛ — об общении с игроками лиги: с кем-то можно похихикать, кому-то надо пригрозить
Аудио-версия:
Комментарии

Арбитр КХЛ Константин Оленин рассказал об общении на льду с хоккеистами и как ему помогает накопленный опыт. Матч между «Витязем» и «Локомотивом» стал для судьи 1000-м в карьере.

«Насколько помогает накопленный опыт сейчас? Это неоценимая помощь – открываешь состав и знаешь всё о каждом игроке: с кем-то можно посмеяться и похихикать, кому-то надо пригрозить, с кем-то просто переговорить. То же самое с тренерами – знаешь, от кого и чего ждать. Арбитр должен предвидеть, что может произойти на льду в ближайшие несколько секунд, и опыт в этом очень помогает.

Кто сейчас в Лиге – главный игрок, с кем можно похихикать? Много ребят с хорошим чувством юмора, не могу выделить кого-то одного. В каждой команде есть один-два человека, с кем диалог построен в хорошем русле – и посмеяться, и обсудить что-то без криков, без эмоций», — цитирует Оленина пресс-служба КХЛ.

Материалы по теме
«Назначение на финал ЧМ стало шоком». Судья Оленин — о самом памятном моменте в карьере
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android