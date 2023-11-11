«Понравилось, что мы не занервничали». Главный тренер «Торонто» — о победе над «Калгари»

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф прокомментировал победу своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ над «Калгари Флэймз» (5:4 Б), который прошёл минувшей ночью.

Напомним, по ходу матча «кленовые листья» вели 4:1, но гости смогли найти в себе силы совершить камбэк и перевести игру в овертайм. В итоге хозяева всё же смогли добыть победу в серии буллитов.

«Мне понравилось, что мы не занервничали. Мы не отдали игру. После того как счёт стал 4:4, возможно, мы показали свой лучший хоккей. Третий период был нашим лучшим периодом, так что иногда дела идут не так, как ты хочешь, но ещё раз — мы провели хороший матч сегодня. Много положительного для нас», — приводит слова Кифа официальный сайт НХЛ.