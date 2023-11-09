Самсонов плохо начал сезон, и ему не помогают в «Торонто». Разбор кризиса русского вратаря

Когда год назад Самсонов перешёл в «Торонто», фанаты команды ликовали – Илья вратарь опытный, точно бы помог если не Кубок Стэнли взять, то уж точно пройти злосчастный первый раунд. Они не ошиблись – «Торонто» действительно прошёл первый раунд. Но сказать, что вратарь тогда выдавал лучшую свою игру нельзя – чередовались плохие и хорошие матчи. Например, в первом матче с «Тампой» он был заменён на Джозефа Уолла, который тогда провёл всего лишь 12-й матч в НХЛ. А теперь он полноценный конкурент российского вратаря.
Самсонов и Уолл на старте сезона провели семь и шесть матчей в старте соответственно. Но при этом дважды Уолл менял Самсонова по ходу встречи, и оба раза это случилось в матчах с «Тампой». Можно было бы подождать следующего матча с «молниями», чтобы проверить теорию непереносимости Самсоновым именно этого соперника (всё-таки противостояние почти приобрело статус дерби), но третья встреча команд запланирована аж на апрель. А провал голкипера очевиден уже сейчас — и не только с этой командой.
Прямо сейчас Самсонов среди худших вратарей НХЛ. Процент отражённых бросков лучше даже у Маккензи Блэквуда из «Сан-Хосе», а ведь «акулам» в этом сезоне живётся совсем непросто. Нынешние показатели Самсонова – 85,5% отражённых бросков и в среднем четыре пропущенные шайбы за встречу – не могут не настораживать тренерский штаб «листьев». Для сравнения, год назад процент отражённых бросков равнялся 91,9, а в среднем за игру голкипер пропускал 2,33 шайбы. Тогда это был один из лучших показателей по лиге.
Итак, Самсонов провёл в старте семь игр. Из них три – с серьёзными соперниками (дважды с «Тампой», когда и был заменён, один раз с «Бостоном»). Удачным (или даже шикарным) можно назвать только матч с «Брюинз», поскольку тогда он пропустил всего две шайбы, а процент отражённых бросков равнялся 95. Две игры Самсонов провёл с командами послабее: четыре шайбы пропустил от «Миннесоты» и три — от «Флориды». И два матча – со слабыми командами: пропустил пять шайб от «Монреаля» и три — от «Нэшвилла» (но тот матч был неплохим). Сухая статистика выглядит ужасающе: не имеет права основной вратарь пропускать такое количество шайб от команд из нижней части таблицы. А ведь на предсезонке было немногим лучше: в матче с «Монреалем» он пропустил пять шайб, в матче с «Детройтом» — три. Хоть немного ситуацию спасают два периода другого предсезонного матча с «Монреалем», когда Самсонов не пропустил ни одной шайбы. Но всё-таки это «Монреаль», по сути, удел второго вратаря.
А как сыграл Уолл? Американец провёл два матча с сильными командами, где пропустил одну шайбу от «Далласа» и четыре — от «Лос-Анджелеса». И четыре матча со слабыми командами: четыре шайбы пропустил от «Чикаго», одну — от «Кэпс» и по шесть — от «Баффало» и «Оттавы». Также в двух играх с «Тампой», выйдя на замену, он пропустил всего одну шайбу. Ориентируясь на такую статистику, можно констатировать, что вратари равноценны. Погружаясь в продвинутую статистику – Уолл лучше Самсонова. А ведь такого быть не должно.
Илья Самсонов после пропущенной шайбы
Фото: AP/TASS
Большой вопрос: что так сильно повлияло на российского голкипера? Помимо ненадёжной игры в воротах, мы наблюдаем и нестабильность эмоциональную. Выброшенный шлем можно оправдывать разными теориями, но даже иностранные журналисты согласны с тем, что Илье не хватает чего-то именно в эмоциональном плане.
Также, по наблюдениям североамериканских коллег, Самсонова беспокоит маска. Шлем к новому сезону сделан по мотивам дизайнов легендарных вратарей «Торонто» Кёртиса Джозефа и Весы Тоскалы. И пока он не приносит Самсонову нужной удачи.
Вратарь менял новую маску на прошлогоднюю уже несколько раз по ходу регулярного чемпионата, а впервые сделал это ещё на предсезонке. Не так давно он заявил журналистам по поводу шлема: «Я не суеверный, но хочу это сделать». К слову, выкинутая Ильёй маска с большим синим листом в недавней игре – именно старая, которая недавно считалась счастливой. Возможно, счастливая маска, что подвела в такой важный момент, стала последней каплей перед таким срывом.
Мы помним, что прошлый сезон Самсонов завершал в качестве травмированного игрока: в плей-офф он получил повреждение шеи. Летом, по сообщению журналиста Дэвида Альтера, Илья занимался укреплением плеча (травму этой части тела он получил в ноябре прошлого года). А ещё перед самым стартом сезона он едва не получил повреждение от своего же игрока: Ернкрок нанёс удар в верхнюю часть тела на тренировке, из-за чего Самсонову пришлось покинуть лёд. Мягко говоря, Илье не везёт в плане здоровья последний год. Всё это вполне может отражаться на эмоциональном состоянии голкипера, для которого важна подвижность.
Конечно, многое зависит и от игры самого «Торонто». То, что игроки не помогают вратарю – факт: очень много бросков допускают полевые. Отмечает это и главный тренер команды Шелдон Киф: «Мы не сможем по-настоящему оценить вратарей, пока не начнём лучше играть в обороне». По количеству опасных моментов у своих ворот «листья» находятся на втором месте, опережая только «Сан-Хосе».139 опасных моментов с пятака или нижнего слота должны напрягать ещё больше, чем показатели голкиперов. По количеству голевых моментов в принципе команда также на втором месте, и это совсем не положительное качество. Если сравнивать количество отражённых вратарями бросков повышенной опасности, то показатель Уолла – 83%, а Самсонова – 75%. Российский голкипер на 63-м месте в этом рейтинге, его напарник – на 38-м. Здесь печально, что опасных моментов у Самсонова было почти в два раза больше. Но станет ли Уолл полноценной заменой Самсонову? В это верится с трудом. Его путь в НХЛ был довольно долгим, и в ближайшем будущем он видится только в роли бэкапа, хоть и вполне надёжного. Однако пока всё идёт к тому, что именно американец займёт место первого вратаря в «Торонто». В основном из-за эмоциональной устойчивости, которой так не хватает сейчас Илье. Но для существенных успехов «листьям» нужен Самсонов. Прежний Самсонов.
Серьёзных претензий от тренерского штаба российский голкипер пока не получал. Собственно, это объективно: вратарь всегда был последней инстанцией, и каждый бросок – вина полевого игрока. Но отрицать, что Самсонов сейчас не на своём уровне, тоже не стоит. Его привыкли видеть феерящим, а пока он только швыряет шлем, пропускает одну за другой от «Тампы» и имеет в активе лишь одну качественную игру в пусть пока и только начавшемся сезоне.