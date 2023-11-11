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Тренер «Анахайма» прокомментировал историческое достижение своего 18-летнего игрока

Тренер «Анахайма» прокомментировал историческое достижение своего 18-летнего игрока
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Главный тренер «Анахайм Дакс» Грег Кронин высказался о достижении 18-летнего шведского форварда команды Лео Карлссона, который минувшей ночью в матче с «Филадельфией Флайерз» (3:6) оформил хет-трик. Таким образом, швед стал самым молодым игроком в истории «Анахайма», который смог забросить три шайбы в одном матче — на этот момент ему было 18 лет и 319 дней.

«Он хоккеист. Он собирается стать звездой в лиге. Я имею в виду, что он мог забросить и пять шайб, я не шучу. Не использовал пару моментов, но он звёздный игрок», — приводит слова Кронина официальный сайт НХЛ.

Напомним, Карлссон стал шестым 18-летним хоккеистом за последние 30 лет, оформившим хет-трик. Пять других игроков: Коул Силлинджер, Парик Лайне, Райан Ньюджент-Хопкинс, Никита Филатов и Джордан Стаал.

Лео Карлссон был выбран под вторым номером на прошедшем драфте-2023 НХЛ. В нынешнем сезоне шведский форвард провёл девять матчей, в которых забросил шесть голов и отдал одну результативную передачу с показателем полезности «0».

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