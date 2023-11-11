Браташ: в овертайме у «Лады» кончились силы. Оставалось пыжиться, чтобы не пропустить

Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал действия своей команды в овертайме победного матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (4:3 Б).

«Не было активного прессинга в овертайме? Чтобы атаковать, надо отобрать шайбу у соперника. У нас не получалось этого сделать, а потом на активную игру сил не было, нас валтузили минуты три. У ребят просто кончились силы. Хотя даже из последних сил убегали в контратаку. Соперник здорово контролировал шайбу. Нам оставалось только пыжиться, чтобы не пропустить», — приводит слова Браташа с послематчевой пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, «Лада» одержала третью победу подряд. Команда Олега Браташа набрала 41 очко и возглавляет таблицу Восточной конференции.