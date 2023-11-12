«Даллас» обыграл «Виннипег», Дадонов и Наместников оформили по ассисту

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Виннипег Джетс» и «Даллас Старз». Команды играли на стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада). «Даллас Старз» одержал победу со счётом 3:2 (0:0, 3:1, 0:1).
На 23-й минуте Томас Харли с передачи Райана Сутера вывел «Даллас» вперёд. На 26-й минуте Уайатт Джонстон забросил вторую шайбу гостей, когда команда играла в меньшинстве. Через три минуты Коул Перфетти отыграл один гол «Виннипега». Ему ассистировали Владислав Наместников и Николай Элерс. На 32-й минуте Мэтт Дюшейн восстановил разницу в счёте с передач Уайатта Джонстона и Евгения Дадонова. В третьем периоде отличился защитник «Виннипега» Бренден Диллон с передач Марка Шайфли и Кайла Коннора.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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