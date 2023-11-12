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«Даллас» обыграл «Виннипег», Дадонов и Наместников оформили по ассисту

«Даллас» обыграл «Виннипег», Дадонов и Наместников оформили по ассисту
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Виннипег Джетс» и «Даллас Старз». Команды играли на стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада). «Даллас Старз» одержал победу со счётом 3:2 (0:0, 3:1, 0:1).

На 23-й минуте Томас Харли с передачи Райана Сутера вывел «Даллас» вперёд. На 26-й минуте Уайатт Джонстон забросил вторую шайбу гостей, когда команда играла в меньшинстве. Через три минуты Коул Перфетти отыграл один гол «Виннипега». Ему ассистировали Владислав Наместников и Николай Элерс. На 32-й минуте Мэтт Дюшейн восстановил разницу в счёте с передач Уайатта Джонстона и Евгения Дадонова. В третьем периоде отличился защитник «Виннипега» Бренден Диллон с передач Марка Шайфли и Кайла Коннора.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 ноября 2023, суббота. 23:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 3
Даллас Старз
Даллас
0:1 Харли (Сутер) – 22:13     0:2 Джонстон – 25:20 (sh)     1:2 Перфетти (Наместников, Элерс) – 28:28     1:3 Дюшейн (Джонстон, Дадонов) – 31:57 (pp)     2:3 Диллон (Шайфли, Коннор) – 50:05    
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