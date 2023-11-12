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Никита Задоров прокомментировал информацию о запросе обмена из «Калгари»

Никита Задоров прокомментировал информацию о запросе обмена из «Калгари»
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Российский защитник Никита Задоров, который вчера, 11 ноября, по сообщениям источников, запросил обмен из «Калгари», ответил на вопрос о достоверности данной информации.

«Мы обсуждали это. Я не могу многого рассказать сейчас. Возможно, наступит время, когда я смогу поделиться этим с вами», — цитирует Задорова журналист Уэс Гилбертсон на своей страничке в Х (Ранее Twitter).

Во вчерашнем матче с «Торонто» (4:5 Б) Задоров стал автором заброшенной шайбы и закончил встречу с показателем полезности «+1». Ранее российский защитник неоднократно критиковал партнёров по команде за плохую игру.

За 13 матчей «Калгари» одержал лишь четыре победы, клуб располагается на 14-м месте в таблице Западной конференции НХЛ.

Всего в НХЛ на счету 28-летнего игрока обороны 579 матчей, в которых Задоров забросил 42 шайбы и стал автором 89 результативных передач с показателем полезности «+6».

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