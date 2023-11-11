«Понятно, почему он взбешён». Реакция Америки на новостную бомбу от Задорова

От любви до ненависти – один шаг. Ещё в конце прошлого сезона он говорил, что «хотел был остаться в «Калгари» навсегда». И перед стартом этой регулярки уверенно подтвердил эти слова: «Мне здесь нравится. Теперь надо выйти на лёд и показать, что я хочу здесь остаться, доказать это. Просто показывать свой хоккей, быть лидером на льду, это моя работа».

Однако с конца октября, примерно в то время, когда Никита жёстко высказался о результатах команды, его перевели из второй в третью пару обороны, а игровое время последние пять матчей неумолимо таяло. И уже после игры с «Торонто», в которой Задоров блеснул своей первой шайбой в сезоне и жёстким силовым, хоккейный мир взорвала новостная бомба – Никита запросил обмен!

Реакция болельщиков

Это случилось вскоре после того, как «Калгари» приостановил переговоры со всеми игроками на заканчивающихся контрактах – Задоров тоже среди них. Как сообщал Sportsnet, из-за провального старта регулярки в руководстве клуба задумались о возможной перестройке, в которой, вполне вероятно, потребуется расстаться с рядом ключевых игроков.

Болельщики «Калгари» сильно расстроились – Большой Зи – один из их любимчиков и, несмотря ни на что, отлично проявляет себя в клубе, в том числе в этом сезоне. Но отнеслись к желанию россиянина с полным пониманием:

«Умный парень»;

«Не шокирован, парень хочет побеждать»;

«Братишку просто всё достало».

«Я его не виню. Команда не самая сильная, а он хочет большой контракт. Очень жаль, ведь он один из немногих, кого расстраивают наши результаты»;

«Сегодня у него у него было второе с конца игровое время среди защитников. Понятно, почему он взбешён. Он в этом году на голову выше Танева». (Крис Танев перешёл во второе звено, когда Задорова перевели в третье. – Прим. «Чемпионата»);

«Если он видит, что Ноа Хэнифину предлагают гигантский контракт и дают всё игровое время мира, как его можно винить? А Ноа хоть раз кого-нибудь вырубал силовым за «Калгари»? Задоров – единственный свободный агент, которого стоило бы сохранить. Просто сделайте это»;

«Я бы предпочёл иметь в составе игроков, которым реально не наплевать. Надо сохранить Задорова за его отношение к делу. Парню не наплевать, чего нельзя сказать о 80% команды».

Основные претенденты на Задорова

Так где же может оказаться Задоров? Желающих, судя по всему, будет немало, но среди основных претендентов называют три команды.

«Торонто»

Тут далеко ходить не надо – именно нынешний генеральный менеджер «Торонто» Брэд Треливинг в 2021 году приглашал Задорова в «Калгари», а год назад подписывал с ним новый контракт. Они прекрасно знают друг друга, а теперь они могут воссоединиться в другой канадской команде.

«Говорят, защитник поддержал бы обмен в «Торонто», — написал инсайдер Крис Джонстон.

Об этом же сообщал и Эллиотт Фридман несколько дней назад в своём подкасте: «Они всё лето искали защитников, но не смогли найти. Назову Задорова. Бьюсь об заклад, если они смогут придумать, как заполучить Задорова и Танева, то сделают это. Бьюсь об заклад, выменяют обоих, если «Калгари» будет не против».

«Нью-Джерси»

«Конечно, он бы поехал в «Нью-Джерси»! Кто не захочет оказаться в команде, претендующей на Кубок Стэнли?» — сказал источник, близкий к Задорову. Коммуникация между «Калгари» и «Нью-Джерси» налажена, Крэйг Конрой и Том Фитцджеральд уже провели сделку с участием Тоффоли и Шаранговича. Вполне возможно, они могут помочь друг другу ещё раз», — пишет New Jersey Hockey Now.

«Ванкувер»

«Задоров уже давненько привлёк внимание «Ванкувера». «Кэнакс» будут среди команд, претендующих на него», — написал инсайдер по «Ванкуверу» Рик Даливаль, который и до этого сообщал, что «Ванкувер» попробует заполучить россиянина, будь то в результате обмена или же летом, когда тот станет свободным агентом.